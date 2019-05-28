В Киеве появится интерактивный путеводитель с экскурсиями

Разработчики планируют в будущем запускать проект в других городах Украины и мира.

В Киеве запускают мобильное приложение WalQlike - интерактивный путеводитель, который генерирует тематические экскурсии в виде квестов.

Об этом сообщает портал «Хмарочос».

Благодаря такому приложению пользователь может выбрать квест на понравившуюся тему, а путеводитель определит ближайшую достопримечательность и сформирует маршрут экскурсии, рассчитанный на один-три часа. Пользователь должен будет двигаться от одной локации к другой, ища ответы на вопросы и загадки об этих локациях.

Аналогичное приложение уже работает во Львове и насчитывает восемь тематических маршрутов. Например, «Еврейский квест» знакомит с местами еврейского наследия, «Сладкий» - с кондитерскими и кофейнями, «Масонский» - с историей львовского масонства.

Разработчики планируют в будущем запускать проект в других городах Украины и мира.

Киевский WalQlike и первые два маршрута презентуют в креативном пространстве IZONE уже 30 мая. Один из квестов называется «Семейный квест».

Приложение бесплатное и доступно на трех языках: украинском, английском и русском. Работает как на Android, так и на iOS.

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