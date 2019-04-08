В Киеве прошел традиционный салон авторских кукол

Более двухсот украинских и зарубежных мастеров представили прекрасную экспозицию авторских кукол.

В Киеве прошел традиционный XIX салон авторских кукол и Тедди "Модная кукла".

Выставка «Модная кукла» уже более 8 лет является главным выставочным проектом страны и привлекает внимание сотен тысяч мастеров, коллекционеров, художников и любителей ручного творчества.

Посетители выставки смогли окунуться в волшебный мир искусства куклы, познакомиться непосредственно с мастерами и приобрести понравившиеся работы. Более двухсот украинских и зарубежных мастеров представили прекрасную экспозицию авторских, коллекционных, будуарних, шарнирных, текстильных, обереговых и других кукол, мишек Тедди и их друзей, а также авторские игрушки.