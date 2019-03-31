Ночной экспресс "Киев – Мариуполь" отправился в первый рейс (фоторепортаж)

Новый поезд состоит из 10 вагонов разных типов - СВ, купе и плацкарт, всего 354 места.

30 марта 2019 года в первый рейс отправился фирменный поезд 1 класса категории «ночной экспресс» №10/9 Киев – Мариуполь. В дальнейших планах – реконструкция железнодорожного вокзала в Мариуполе и электрификация участка между Мариуполем и Запорожьем.

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Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», новый поезд состоит из 10 вагонов различных типов: СВ, купе и плацкарт, всего 354 места.

«Это самый быстрый поезд на этом маршруте, он преодолевает расстояние на 2 часа быстрее, чем другие поезда. Мы смогли оптимизировать движение поезда благодаря усовершенствованию железнодорожной инфраструктуры и составили его график движения таким образом, чтобы не мешать грузовым поездам, которые следуют до многих предприятий региона», - рассказал присутствующий на церемонии запуска председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, в вагонах, кроме металлического корпуса, все полностью новое. Купейные вагоны капитально-отремонтированы в двух депо «Укрзализныци», а вагоны СВ и плацкарт – на двух украинских заводах. Все комплектующие почти 100% украинского производства. «Обновить вагон купе таким ремонтом стоит 9,5 млн грн – это в два 2,5 раза дешевле, чем купить новый», - отметил Кравцов.

Кроме того, Кравцов анонсировал введение в апреле новой классификации поездов с распределением на категории: комфорт, стандарт и эконом.

Справка: Поезд № 10/9 Киев – Мариуполь отправляется со станции Киев-Пассажирский в 19:03 и прибывает на конечную станцию в 09:47. Из Мариуполя он отправляется в 16:30 и прибывает в Киев в 07:14. Поезд останавливается на станциях Днепр-Главный, Запорожье-1, Камыш-Заря и Волноваха. Он будет преодолевать маршрут за 14 часов 47 минут в направлении Мариуполя и за 14 часов 44 минуты в направлении Киева. Другие поезда находятся в пути по этому маршруту почти 17 часов (№104/103 Киев – Мариуполь) и почти 18 часов (№84/83 Киев – Мариуполь).

Пассажиропоток в сообщении Киев-Мариуполь-Киев постоянно растет. В 2018 году железнодорожным транспортом перевезено из Киева в Мариуполь почти 570 тыс. пассажиров, обратно – более 606 тыс., тогда как в 2017 г. было перевезено 422 тыс. и 487 тыс. и соответственно. В 2019 году из Киева в Мариуполь путешествовали 120 тыс., обратно -140 тыс. пассажиров. Сейчас прямые пассажирские поезда в Мариуполь курсируют не только из Киева, но и Харькова, Львова и Бахмута.