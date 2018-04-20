Серферы со всего мира съезжаются на португальский пляж за самыми высокими волнами (фоторепортаж)
14:29, 20 апреля 2018Фотоотчеты
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Чтобы получить лучшие в мире волны для серфинга - совсем не обязательно ехать на Гавайи или в Австралию.
Прая-ду-Норти (или же Северный пляж) - популярный пляж, расположенный в Назаре, Португалия, известный своим благоприятными условиями для серфинга.
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Свежие фото с этого португальского пляжа, где серферы уже открыли сезон, опубликовал фотосерфис Reuters.
Так, благодаря своим гигантским волнам Прая-ду-Норти даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как место, где серферы покоряли самые большие волны.
Очень высокие ломающиеся волны здесь формируются, в частности, из-за наличия подводного Каньона Назаре, который создает взаимодействие между поступающей так называемой мертвой зыбью, которая в этом месте и делает волны гораздо больше.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы самые недооцененные туристические направления Средиземноморья.
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