Серферы со всего мира съезжаются на португальский пляж за самыми высокими волнами (фоторепортаж)

14:29, 20 апреля 2018
Фотоотчеты
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Свежие фото с этого португальского пляжа, где серферы уже открыли сезон, опубликовал фотосерфис Reuters.

Так, благодаря своим гигантским волнам Прая-ду-Норти даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как место, где серферы покоряли самые большие волны.

Очень высокие ломающиеся волны здесь формируются, в частности, из-за наличия подводного Каньона Назаре, который создает взаимодействие между поступающей так называемой мертвой зыбью, которая в этом месте и делает волны гораздо больше.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы самые недооцененные туристические направления Средиземноморья.

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Теги: #море#туризм#Португалия#отдых#экстрим#серфинг