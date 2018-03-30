В Бельгии прошел фестиваль невероятных шоколадных скульптур к Пасхе (фоторепортаж)

13:23, 30 марта 2018
Фотоотчеты
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В этом году темой фестиваля стали "Джунгли", поэтому посетители имели возможность увидеть невероятные шоколадные фигуры в натуральную величину в виде различных животных и птиц - слона, гориллу, льва, коалу, зайчиков, орла, фламинго, крокодила и других.

Фестиваль шоколадной скульпутры стартовал в городе Дюрбюи в феврале, а завершится сразу после празднования Пасхи по западному обряду - 2 апреля.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, куда в Украине можно поехать в поисках пасхальных традиций.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #фоторепортаж#скульптура#животные#Бельгия#фестиваль#шоколад