В Бельгии прошел фестиваль невероятных шоколадных скульптур к Пасхе (фоторепортаж)

В этом году темой фестиваля стали "Джунгли", поэтому посетители имели возможность увидеть немало животных из шоколада в натуральную величину.

В бельгийском городке Дюрбюи подходит к концу фестиваль шоколадных скульптур ChocoPalace, устроенный к пасхальным праздникам.

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В этом году темой фестиваля стали "Джунгли", поэтому посетители имели возможность увидеть невероятные шоколадные фигуры в натуральную величину в виде различных животных и птиц - слона, гориллу, льва, коалу, зайчиков, орла, фламинго, крокодила и других.

Фестиваль шоколадной скульпутры стартовал в городе Дюрбюи в феврале, а завершится сразу после празднования Пасхи по западному обряду - 2 апреля.

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