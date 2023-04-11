Почти на 30 пляжах Майорки, Ибицы и Менорки запретили курить.

В новом туристическом сезоне на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов (Испания) запретили курение.

Как пишет The Sun, отдыхающих уже предупредили об увеличении количества "зон, свободных от табачного дыма" в рамках регионального плана по улучшению здоровья людей, по развитию семейного туризма и по борьбе с окурками, оставленными на песке.

В частности, этим летом список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и еще пять на Ибице.

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Кампания по борьбе с курением началась на Балеарах в 2019 году всего с двух пляжей, и благодаря девяти пляжам, пополнившим список в этом году, теперь достигла в общей сложности 28 – на пляжах Майорки, Ибицы и Менорки.

Аналогичные схемы уже действуют или планируются для других популярных туристических мест в Испании.

Как сообщал УНИАН, власти испанских Балеарских островов, куда входят популярные курорты Майорка, Менорка и Ибица, выступили с предложением запретить нерезидентам покупать недвижимость на их территории. Это связано с тем, что спровоцированный зажиточными иностранцами рост цен на жилье в регионе вытесняет местных жителей и создает "деревни-призраки", состоящие из пустующих домов.

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