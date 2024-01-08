Она уже объездила половину Европы и не планирует останавливаться.

Бросить работу, чтобы свободно путешествовать по миру и ни о чем не беспокоиться. Именно такой образ жизни выбрала 41-летняя уроженка британского острова Джерси по имени Кэт Берд.

Как пишет Independent, госпожа Берд разошлась с мужем и теперь живет одна с собакой в семиметровом "доме на колесах", зарабатывая около 1000 фунтов (1280 долларов) в месяц в своем тревел-блоге на платформах YouTube, Instagram, Facebook и на персональном сайте Wandering Bird. Также она написала несколько книг-пособий для тех, кто хочет путешествовать в доме на колесах.

Хотя по британским меркам это довольно низкий доход, его однако хватает на еду, бензин и мобильный интернет. Женщина свободно путешествует не только по Великобритании, но и другим странам Европы. Ей не нужно платить большие деньги за отели, ведь переночевать можно с комфортом в своем же транспорте, просто остановившись на обочине.

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По словам Кэт, она впервые начала пользоваться "домом на колесах" в 2017 году, когда еще жила с мужем. Но уже в следующем году женщина оставила работу авиадиспетчера, чтобы свободно путешествовать, не ограничивая себя рабочим графиком. А в прошлом году она еще и развелась со своим мужем. Теперь компанию женщине составляет лишь пятилетний спаниель по имени Мак.

"Я могу идти, куда захочу, с домом на спине. Я знаю, что чувствуют улитки. Это здорово, когда вам не нужно упаковывать вещи или решать, куда вы хотите пойти. Я на лету решаю, когда дело доходит до того, куда ехать", – говорит Кэт.

По словам женщины, она не видит причин менять свой образ жизни в ближайшее время. Более того - она имеет кучу планов относительно того, куда податься.

Вспоминая начало своей жизни путешественницы, Кэт признала, что первый месяц, когда у нее уже не было стабильного источника доходов, "был ужасным". Но тогда она быстро научилась бережнее относиться к деньгам и понимать, что действительно необходимо, а без чего можно прожить.

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Также мы рассказывали, что международная железнодорожная компания Railbookers анонсировала запуск первого в своем роде маршрута на поезде, который будет охватывать четыре континента и более 20 городов в 13 странах. 80-дневное путешествие, получившее название "Вокруг света на роскошном поезде", начнется в Ванкувере (Канада) и затронет все континенты.

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