Стартует это роскошное путешествие в Канаде, а завершится – в Сингапуре.

Международная железнодорожная компания Railbookers анонсировала запуск первого в своем роде маршрута на поезде, который будет охватывать четыре континента и более 20 городов в 13 странах.

Как пишет Conde Nast Traveler, 80-дневное путешествие, получившее название "Вокруг света на роскошном поезде", начнется в Ванкувере (Канада), где пассажиры сядут на поезд Rocky Mountaineer и отправятся в трехдневное путешествие через канадские Скалистые горы, озеро Луиза и Национальный парк Банф.

Затем туристы отправятся в Эдинбург (Шотландия), проведя семь ночей на поезде Belmond Royal Scotsman, путешествуя среди живописных озер и скалистых вершин. Далее предстоит двухдневная поездка на культовом восточном экспрессе Belmond Venice-Simplon из Парижа (Франция) в Венецию (Италия), а затем шесть ночей на The Maharajas’ Express из Дели в Мумбаи (Индия) с посещением Тадж-Махала и Джайпура.

Видео дня

Оттуда пассажиры отправятся в Стамбул (Турция), чтобы сесть на The Golden Eagle Danube Express, который доставит пассажиров в Болгарию, Румынию и Венгрию – во время четырехдневного путешествия туристы смогут полюбоваться роскошными старинными замками и очаровательными деревнями на вершинах гор.

Затем путешественники отправятся в Южную Африку, чтобы совершить трехдневное путешествие на поезде Rovos Rail из Претории в Кейптаун.

На заключительном этапе путешествия пассажиры переедут в Сингапур, чтобы отправиться в тур на недавно возобновленном поезде Belmond Eastern and Oriental Express в Малайзию через густые леса джунглей и сверкающие реки. Затем поезд вернется в Сингапур, где путешествие окончится.

Сообщается, что компания Railbookers разработала этот монументальный маршрут после того, как заметила значительный рост количества путешественников, желающих отправиться в экстравагантные поездки на поезде.

"Спрос на роскошные железнодорожные перевозки со стороны наших клиентов продолжает расти, и в ответ мы создали идеальную поездку из списка желаний", – заявил генеральный директор Railbookers Фрэнк Марини.

Отмечается, что пассажиры смогу как купить полное 80-дневное путешествие со сменой семи поездов, так и его отдельные этапы.

При этом отмечается, что пассажиры не будут проводить все время в поездах. На каждой остановке у них будет достаточно времени для осмотра достопримечательностей, иногда с ночевкой в некоторых пунктах назначения. Кроме того, между семью поездками на поезде туристы будут останавливаться на более длительное время в отелях в Лондоне, Флоренции, Риме, Дели, Стамбуле и Будапеште.

Путешествие начнется 28 августа 2024 года, а его стоимость стартует от 119 599 долларов США с человека. В эту сумму будут включены билеты на поезда, проживание в отелях, автомобильные трансферы, некоторые авиаперелеты (кроме индивидуальных международных рейсов), а также питание и экскурсии. Кроме того, во многих местах у путешественников будет свободное время, чтобы исследовать их самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, ранее международная круизная компания Life at Sea Cruises предложила туристам первый в мире морской круиз продолжительностью 3 года. Он охватит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Примерно треть ночей они проведут в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

До этого индийская экспедиционная компания Adventures Overland объявила о планах запустить "самое длинное автобусное путешествие в мире", проехав за 56 дней из Стамбула в Лондон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.