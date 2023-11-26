Многие пассажиры уже продали собственное жилье, планируя трехлетнее путешествие. Теперь им некуда деваться.

Первый в истории трехлетний морской круиз отменили всего за неделю до отправления. Как пишет CNN, после нескольких недель молчания компания-организатор признала, что у нее нет корабля, и пообещала вернуть деньги тем, кто уже зарегистрировался на рейс.

Планировалось, что круизный лайнер отправится из Стамбула 1 ноября, но незадолго до этой даты отправление было перенесено на 11 ноября, а пунктом отправления стал Амстердам в Нидерландах. Затем произошел второй перенос старта - уже на 30 ноября снова из Амстердама. Но 17 ноября – менее чем за две недели до старта – пассажирам сообщили, что круиз отменен.

Эта новость изрядно расстроила пассажиров. Известно, что до начала поездки было забронировано не менее 111 кают. Некоторые из этих людей до сих пор находятся в Стамбуле, куда они прибыли еще задолго до ожидаемого старта круиза. Многим теперь просто некуда возвращаться, ведь забронировав место на лайнере, который должен был три года плавать по семи континентам, они продали или сдали в долгосрочную аренду собственное жилье и избавились от остального своего имущества.

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Теперь компания обещает вернуть им уплаченные деньги в несколько этапов в ближайшие месяцы. Также компания готова оплатить перелет из Стамбула домой тем, кто не имеет свободных денег для этого. Но некоторым действительно некуда возвращаться.

Почему отменили круиз

Компания-организатор Life at Sea Cruises планировала приобрести для этого круиза лайнер AIDAaura, который этим летом был снят с эксплуатации другим оператором. Его должны были переименовать и немного привести в порядок перед тем, как отправлять в трехлетний рейс.

Изначально компания планировала заключить сделку по покупке до конца сентября. Но после шести недель неопределенности, в течение которых Life at Sea неоднократно говорила гостям, что продажа длится дольше, чем планировалось, 16 ноября другая компания, Celestyal Cruises, объявила о покупке AIDAaura.

Выразив "искренние извинения за неудобства", компания-организатор сообщила, что трехлетний круиз не состоится, ведь они "не могли позволить себе корабль". Как выяснилось, сама компания не имела средств на то, чтобы самостоятельно приобрести круизный лайнер.

Она внесла первоначальный платеж, а остальное должны были оплатить инвесторы, с которыми были предварительные договоренности. Но они отказались это делать якобы из-за событий на Ближнем Востоке. Хотя ХАМАС атаковал Израиль 7 октября - через неделю после даты, когда соглашение о покупке уже должны были заключить.

На запросы журналистов обо всех этих неточностях и пробелах в объяснениях компания не ответила. Однако в своих сообщениях компания утверждает, что планирует реализовать свой замысел позже с другим лайнером.

Каким задумывался первый трехлетний круиз

Как писал УНИАН, круизная компания Life at Sea Cruises планировала тур, который охватит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 "чудес света", чтобы это не значило. Примерно треть ночей пассажиры должны были провести в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

Организаторы круиза уверяли, что тур станет идеальным для цифровых кочевников, которые смогут путешествовать по миру и одновременно работать, заплатив за "аренду" около 80 долларов в день, "что дешевле, чем аренда на суше".

В стоимость тура входил доступ ко всем заведениям питания и алкоголь во время ужина, ультрасовременный оздоровительный центр, солнечная терраса и бассейн, высокоскоростной интернет, развлечения, "семинары обогащения" и уборка. На корабле также должен быть круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача.

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