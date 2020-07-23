Болгарская авиакомпания открывает рейсы в Украину

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля

Болгарская авиакомпания Voyage Air с конца июля 2020 года запускает рейсы в Украину.

Об этом сообщает lowcostavia.

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Первые рейсы

Так, открываются рейсы из Варны в Киев и Львов. Билеты уже в продаже.

Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю — каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты также один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1:40.

Возобновление авиасообщения

По состоянию на 9 июля 2020 года жителям Украины доступны полеты в 23 страны. К ним относятся и те государства, где установлены карантинные ограничения, которых следует соблюдать, и те, куда требуется виза.

Однако, отдохнуть в Турции можно только при наличии страхового полиса на случай болезни "COVID-19". В Хорватию пустят только при условии подтвержденного предварительного бронирования жилья. Черногория внесла Украину в "зеленую зону", следовательно, дополнительные документы, обсервация или тест не нужны.

Грузия продлила запрет на большинство международных пассажирских авиарейсов до 31 августа.

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