Во Львове открыли Музей модернизма - новую экспозиционную локацию Львовской Национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого.
Читайте такжеВо Львове планируется построить большой музейКак отмечается на странице мероприятия в Facebook, в семи залах вновь созданного музея развернута ретроспектива львовского искусства, визуализирующая мировоззрение модернизма.
Открывает экспозицию зал исторического авангарда и высокого модернизма: искусство 1914 - 1939-х годов. Последний зал демонстрирует переходную эпоху между львовским модернизмом и постмодернизмом.
В экспозиции представлены работы, в частности, Карла Зверинского, Евгения Лысика, Любомира Медвидя, Ивана Остафийчука, Романа Жука, Романа Петрука, Мирослава Ягоды, Романа Жука, Ростислава Лаха, Андрея Сагайдаковского.
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