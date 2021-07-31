Также сообщается об уменьшении количества комаров, которые были второй проблемой для туристов после медуз.

Отдыхающие на курортах Азовского моря все чаще стали замечать дельфинов, плавающих в прибрежных зонах. А вот нашествие медуз закончилось, и пляжи стали значительно чище.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

По их данным, медуз стало меньше после того, как недавно в регионе прошли штормы. Благодаря этому туристы могут спокойно купаться в море.

В сети появилось видео, на котором видно, как отдыхающие радуются появлению дельфинов возле них.

Также сообщается об уменьшении количества комаров, которые были второй проблемой для туристов после медуз.

Напомним, на днях возле Железного Порта в Херсонской области очевидцы сняли шоу дельфинов.

Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье можно обычно утром.

Компания дельфинов приплывает прямо к самому берегу, на мель, где купаются люди: плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.

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Автор: Денис Прядко