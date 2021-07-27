Среди них – популярные пляжи на 10-й станции Большого Фонтана и на "Лузановке".

В Одессе морская вода на нескольких пляжах не соответствует гигиеническим нормам.

Как сообщили журналистам в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", с 19 по 26 июля в Одессе и области были отобраны 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели.

Отмечается, что из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. В частности, в Одессе – в прибрежной зоне пляжей в районе 10-й станции Большого Фонтана, а также на пляже "Лузановка" (Суворовский район города).

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 22 июля прошел залповый ливень, которая привела к масштабному затоплению улиц и зданий. На следующий день в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области заявили, что в связи с сильными осадками большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому купаться в море не рекомендуется.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая