Компания дельфинов приплывает прямо к самому берегу / скриншот
Возле Железного Порта в Херсонской области очевидцы сняли шоу дельфинов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье можно обычно утром.
Компания дельфинов приплывает прямо к самому берегу, на мель, где купаются люди: плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.
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