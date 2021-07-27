Увидеть игривых животных на черноморском побережье можно утром.

Возле Железного Порта в Херсонской области очевидцы сняли шоу дельфинов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье можно обычно утром.

Компания дельфинов приплывает прямо к самому берегу, на мель, где купаются люди: плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.

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Автор: Олег Давыгора