Люди, желающие посетить пляж, были предупреждены о его скрытом местоположении.

Греция всегда является популярным местом для посещения, но туристы могут не знать об одном скрытом пляже. Об этом пишет Daily Express.

Пляж Ксерокамбос, который находится в менее посещаемой юго-восточной части Крита, имеет самую длинную береговую линию в Средиземноморье. Он может похвастаться белым шелковистым песком и чистой водой, что делает его идеальным местом для туристов, чтобы провести день на солнце.

Интересно, что здесь также есть несколько пещер и соседняя бухта, которая является прекрасным местом для пикника. Пляж имеет впечатляющий горный фон, что добавляет ему великолепного зрелища.

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"Однако люди, желающие посетить пляж, были предупреждены о его скрытом местоположении. Ксерокамбос находится вдали от проторенных дорог, и вам нужно будет следовать по извилистым дорогам, чтобы добраться туда", - сказанов статье.

По данным Time Out, посетителям следует отправиться из города Сития в традиционную горную деревню Армени, прежде чем ехать по "самой страшной" дороге Греции. Он выглядит как спираль вдоль края глубокого ущелья, прежде чем наконец достичь почти безлюдных бухт.

Там есть несколько таверн и гостевых домов, где можно остановиться: Akti Rooms, где есть апартаменты рядом с пляжем, является одним из лучших мест для проживания.

Несколько человек оставили восторженные отзывы о пляже Ксерокамбос. Один человек сказал:

"Очень хороший пляж с бесплатными шезлонгами, я заплатил всего 3 евро за свой кофе, фантастические пейзажи, прекрасное море! Я рекомендую этот пляж!"

Второй отметил, что "пляж - это скрытый рай с захватывающими панорамными видами. По его словам, чистая вода идеально подходит для купания, поэтому его можно считать "лучшим место для тех, кто ищет покой и природную красоту".

Третий турист тоже похвалил место и написал:

"Потрясающие виды и интересно наблюдать за тем, как приходят и уходят яхты, рыбацкие лодки привозят свой улов и отправляют его прямо на кухню прекрасной пляжной таверны Aloni. Есть также несколько других таверн. Кабинка для переодевания и душ на пляже, а также несколько бесплатных шезлонгов, если вы выпьете или поедите в тавернах. Вы можете добраться сюда на необычном местном автобусе с его характерным гудком, который звучит по всему маршруту, удовольствие, которое нельзя пропустить! Стоит посетить, вы тоже можете попасть под его чары".

Новости туризма

Регион Пикос-де-Эуропа в Испании славится своими потрясающими пейзажами, и это тихий район, где можно насладиться спокойным отдыхом. Он, расположенный на севере Испании, представляет собой потрясающий горный хребет, который предлагает очаровательные деревни и разнообразные виды активного отдыха.

Этот район идеально подходит для любителей природы, предлагая живописные походы, впечатляющие скалы и альпийские озера.

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