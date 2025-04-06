Возраст этого дерева колеблется от 2 до 4 тысяч лет.

В сердце острова Крит (Греция) растет легендарное оливковое дерево Вувес. На протяжении тысячелетий это дерево наблюдало за взлетом и падением цивилизаций, пережив даже некоторые из самых известных фигур Греции. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes.

"Оливковые деревья издавна почитают не только за их плоды и масло, но и за устойчивость, закодированную в их ДНК. Эти деревья символизируют выносливость, мудрость и непрерывность. В ландшафте, где тайны природы часто омрачены временем, оливковое дерево Вувес напоминает нам, что жизнь иногда может продолжаться вопреки всем обстоятельствам", - подчеркнул эксперт.

История оливкового дерева Вувес

Вувес является одним из старейших живых оливковых деревьев в мире, возраст которого колеблется от 2 до 4 тысяч лет. По некоторым оценкам, оно могло еще существовать до таких исторических фигур, как Александр Македонский и Пифагор.

Видео дня

"В отличие от многих молодых деревьев, это дерево демонстрирует чрезвычайную приспособленность. Его крепкий, выветренный ствол и сложная сеть корней позволили ему пережить периоды засухи, климатические изменения, пожары и человеческие посягательства, продолжая при этом плодить, - рассказал Треверс.

В чем секрет таких деревьев

Оливковые деревья, такие как Вувес, показывают невероятное явление, которое известно как вегетативное или клональное размножение. В основе такого процесса лежит "корневая мать" - подземная сеть, которая не только стабилизирует дерево, но и позволяет ему прорастать новыми побегами еще до того, как надземная структура состарится.

"Эта регенеративная способность действует как биологическая капсула времени, позволяя оливковым деревьям переживать экологические стрессы, которые в противном случае были бы фатальными для менее приспособленных видов. Независимо от того, сожжено дерево, срублено топором или повреждено, корень-мать будет продолжать давать новые побеги", - объяснил биолог.

Специалист говорит, что на протяжении веков оливковое дерево Вувес использовало силу генетического плана, чтобы производить идентичные ответвления. По словам Треверса, такая форма клонального размножения - одна из самых эффективных стратегий природы для обеспечения выживания в условиях меняющегося климата.

"На клеточном уровне оливковые деревья разворачивают уникальные биохимические пути, которые восстанавливают поврежденные ткани и защищают от патогенов. Эти механизмы включают антиоксиданты и белки, реагирующие на стресс, которые поддерживают целостность клеток на протяжении веков. Кроме того, масло из этих деревьев не только полезно для людей, но и для самих деревьев. Оно обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, которые защищают дерево и способствуют его биологическому "бессмертию"", - отметил эксперт.

Универсальность оливковых деревьев

Оливковые деревья являются не просто древними реликвиями, они также очень важны для окружающей среды и способствуют благосостоянию людей. Как пояснил Треверс, оливки, которые они плодоносят, богаты полифенолами, витаминами и полезными жирами.

В частности исследования показали, что эти соединения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление.

Более того, производство оливкового масла является жизненно важной отраслью, благодаря чему поддерживается устойчивое развитие сельского хозяйства и жизнедеятельность общин в Южной Европе и за ее пределами.

"Превращение оливок в оливковое масло играло значительную роль в средиземноморской экономике и кулинарных традициях, особенно с античных времен, а широкомасштабное выращивание началось в современной истории. Помимо кулинарного применения, оливковое масло традиционно используется в косметике, медицине и даже религиозных ритуалах. Его роль как в античных церемониях, так и в современной кухне подчеркивает глубокое культурное и практическое значение оливкового дерева", - акцентировал биолог.

Автор материала добавил, что рощи, где растут эти деревья, тоже являются важной частью средиземноморского ландшафта, ведь поддерживают биоразнообразие и местную экономику. Также они помогают предотвратить эрозию почвы, удерживают воду и служат средой обитания различных видов.

Другие интересные биологические факты

Ранее Скотт Треверс рассказал о змее в Африке, которая наводит ужас на людей. Речь идет о черной мамбе, которая известна своей невероятной скоростью, благодаря чему она является одной из самых быстрых сухопутных змей в мире.

Также биолог заявил, что самому большому насекомому Африки грозит вымирание из-за любви людей к шоколаду. По его словам, речь идет о жуках-голиафах, которые могут исчезнуть из-за расширения сельскохозяйственного производства и нестабильной торговли насекомыми.

Вас также могут заинтересовать новости: