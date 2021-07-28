Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 "Дельта".
Об этом сообщается в Telegrаm-канале Коронавирус_инфо.
Отныне пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при условии наличия:
- полного курса вакцинации;
- справки 063-о первой прививке.
Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);
- отрицательный тест на антиген (за 72 часа);
- полный курс вакцинации.
В случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение "Дома" и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, позитивный. Если приложение "Дома" невозможно использовать, человек будет находиться в обсервации.
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В Минздраве также ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех невакцинированных лиц, которые находились более 7 дней за последние две недели в России или Индии.
Напомним, в США и странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавируса "Дельта". В Минздраве подчеркнули, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.
Вчера в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.