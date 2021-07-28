Украинцы должны пройти полный курс вакцинации, или иметь справку 063-О о первой прививке, иначе их отправят на самоизоляцию.

Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 "Дельта".

Об этом сообщается в Telegrаm-канале Коронавирус_инфо.

Отныне пересечение государственной границы для украинцев, прибывших из любых стран, является беспрепятственным при условии наличия:

полного курса вакцинации;

справки 063-о первой прививке.

Для иностранцев необходимо иметь страховой полис и один из документов:

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);

отрицательный тест на антиген (за 72 часа);

полный курс вакцинации.

В случае отсутствия необходимых документов устанавливается приложение "Дома" и человек начинает самоизоляцию через 72 часа, если результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного уже в Украине после пересечения границы, позитивный. Если приложение "Дома" невозможно использовать, человек будет находиться в обсервации.

Читайте такжеУкраина будет собирать биометрические данные иностранцев для выдачи виз

В Минздраве также ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех невакцинированных лиц, которые находились более 7 дней за последние две недели в России или Индии.

Напомним, в США и странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавируса "Дельта". В Минздраве подчеркнули, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

Вчера в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Денис Прядко