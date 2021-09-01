Украинский стал шестым иностранным языком, который будет звучать в Маунт-Верноне.

В Маунт-Вернон - поместье первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона, запустили украиноязычный аудиогид.

Как сообщает Офис президента, об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Отмечается, что во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена посетили имение.

По инициативе Елены Зеленской украинский стал шестым иностранным языком, который будет звучать в Маунт-Верноне.

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Территория усадьбы состоит из исторических зданий, плантаций и садов. Поместье окружает ряд туристических маршрутов и смотровых площадок. Одним из основных зданий является музей и образовательный центр, где можно увидеть оружие, одежду и предметы быта первого президента США. Также на территории расположена Национальная библиотека имени Фреда В. Смита, занимающаяся исследованием жизни Джорджа Вашингтона. Сейчас имение принадлежит Союзу женщин США, который создала Анна Памела Каннингем более 150 лет назад для сохранения наследия имения.

Елена Зеленская рассказала о связи первого президента США с современной Украиной, Посольство которой сейчас расположено в доме Фореста-Марбери. Именно там в 1791 году Джордж Вашингтон подписал соглашение о передаче американскому правительству земель для основания столицы страны – города Вашингтона.

Согласно сообщению, запуск русскоязычного аудиогида в Маунт-Верноне – 31-й в рамках проекта. Сеть украиноязычных аудиогидов – часть проекта культурной дипломатии, который реализует первая леди Украины. Главной его целью является распространение украинского языка и усиление имиджа страны на международной арене. Сегодня украиноязычные аудиогиды работают в лондонском Тауэре, Версале, галерее Альбертина, дворце Долмабахче, музее ВАЗа и других ведущих институциях мира.

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Автор: Инна Андалицкая