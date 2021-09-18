Самый посещаемый памятник столицы Франции на две недели превратится в собственную тень — по проекту художников Кристо и Жанны-Клод.

В Париже для посетителей открыли упакованную Триумфальную арку. Ее обернули в 25 тыс. м голубовато-серебристого полипропилена. Материал изготовлен из вторичного сырья и в дальнейшем может быть переработан.

Самый посещаемый памятник столицы Франции на две недели превратится в собственную тень — по проекту художников Кристо и Жанны-Клод. Однако ни один из них не увидит этого проекта. Кристо (Христо Явашев) умер 31 мая 2020 года в Нью-Йорке, а Жанна-Клод умерла еще в 2009 году.

Читайте такжеPolitico: Нотр-Дам в огне стал большим испытанием для Макрона

Проект был задуман еще в 1961 году. Первый фотомонтаж с изображением упакованной Триумфальной арки Кристо показал год спустя и несколько раз создавал варианты инсталляции. К одному из них решили вернуться в 2017 году во время обсуждений подготовки ретроспективной выставки художников "Кристо и Жанна-Клод. Париж!" в Центре Помпиду, запланированной на 2020 год. Разрешения Центра национальных памятников и мэрии Парижа были получены, проект должны были воплотить в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отложили, сообщает kommersant.

Работы, стоимость которых оценивается в 14 млн евро, полностью оплачены из личных средств Кристо и Жанны-Клод, а также созданного ими фонда.

4 октября начнется демонтаж инсталляции и 10 ноября Триумфальная арка предстанет перед парижанами и туристами в прежнем виде.

Триумфальная арка в Париже

Триумфальная арка - монумент в 8-м округе Парижа на площади Шарля де Голля, возведенный в 1806-1836 годах по проекту архитектора французского ампира Жана-Франсуа Шальгрена.

Проект арки "в древнеримском стиле" был разработан по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его "Великой армии". За основу была взята композиция однопролетной Триумфальной арки Тита на римском Форуме.

После смерти Шальгрена в 1811 году строительство продолжал архитектор Жан-Арно Реймон.

Автор: Ирина Погорелая