Календарь событий: прародитель гамбургера, позор и триумф "отца" Робинзона Крузо, истории Триумфальной арки и Пятой авеню, лев на заставке "Metro-Goldwyn-Mayer" и жуткая трагедия у Киевского главпочтамта

27 июля

Неделя начинается с вкусной знаменательной даты - Дня рождения гамбургера. Именно в этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал гамбургер, «короля» мирового фаст-фуда - бифштекс между двумя круглыми булочками, с соусом и листиком салата. Популярность гамбургеров стартовала в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху этого фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания: гамбургеры начали продавать по очень низким ценам, а также была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание посетителя несколько минут. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга.

В 1965 году американский президент Линдон Бейнс Джонсон подписал закон, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 2002 году произошла трагедия во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них - 28 детей. Пострадали около 250 человек. 6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины. В качестве основной причины трагедии было названо «отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27». Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. В 2008 году апелляционный суд вынес оправдательный приговор четырем бывшим генералам ВС Украины. Все обвиняемые были признаны невиновными.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День пяти случайных встреч и День рождения гамбургера.

Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.

28 июля

Во вторник большой христианский праздник - День крещения Киевской Руси - Украины - государственный праздник, который отмечается с 2008 года. Он приходится на 28 июля - день, когда православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Киевской Руси.

Есть во вторник и памятные даты, так в 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Великобританию и Ирландию картофель и клубнику.

В 1794 году были казнены 22 деятеля Великой французской революции, в том числе Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст.

В 1834 году состоялось открытие Киевского университета в честь святого Владимира.

В 1851 году было впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

28 июля – старт использования дактилоскопии в криминалистике. Это произошло в 1858 году с легкой руки Уильяма Гершеля. Он служил в Индии в 1853-1878 годах, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при выплате пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, пытаясь получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. Затем он стал применять дактилоскопию в местной тюрьме. Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, работавший в токийском госпитале. Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Кроме того, доктор Генри Фолдс разработал систему классификации отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, оставленному на стеклянной бутылке. Фолдс составил и руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев. Идентификация по отпечаткам пальцев – на сегодня самая распространенная биометрическая технология.

В 1866 году был принят закон, позволяющий использование в США метрической системы.

В 1868 году была принята 14-я поправка к Конституции США, обеспечивающая гражданство любому человеку, родившемуся на территории США. Главной целью поправки было обеспечить гражданство бывшим темнокожим рабам. Также была разрешена неограниченная иммиграция китайцев в США.

В 1896 году во Флориде был основан город Майами.

В 1914 году началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Она завершилась 11 ноября 1918 года. Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна». В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Погибли около 10 миллионов человек, 22 миллиона пострадали.

В 1951 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в Стране чудес».

В 1980 году прошли многотысячные похороны Владимира Высоцкого.

В 1991 году в этот день был создан Союз офицеров Украины.

Неофициальные праздники - Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста и День загадывания желаний.

Именины у Василия, Владимира, Авудима и Петра

29 июля

В среду - Международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит». К сожалению, в дикой природе сохранилось не более 5 тысяч этих животных, причем их количество продолжает сокращаться. За последнее столетие численность тигров упала в 25 раз.

В Украине - День Сил специальных операций ВСУ. Он был учрежден указом президента в 2016 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

29 июля 1836 года во время правления во Франции Луи Филиппа было завершено строительство Триумфальной арки в Париже. Указ о ее возведении был издан императором Наполеоном 18 февраля 1806 года, она должна была символизировать победы его армии. Первый камень в фундамент сооружения заложили 15 августа 1807 года, в день 38-летия Наполеона. В 1815 году, во время краха императора, строительство было приостановлено. Через 8 лет возобновлено и закончено. А в декабре 1840 года под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Шальгрен. Под ней с 1920 года находится Могила Неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь в честь героев, погибших в Первой мировой войне. Внутри Триумфальной арки расположен музей ее истории. На крыше есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Париж.

В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. Самый неудачный брак в королевском семействе. За пять лет совместной жизни несовместимость супругов и разница в возрасте почти 13 лет стали очевидны и разрушительны. 9 декабря 1992 года премьер-министр Британии Джон Мейджор объявил «дружественное расставание» пары в палате общин. Развод был завершен 28 августа 1996 года. Диана получала единовременно 17 млн фунтов стерлингов, еще 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни. 31 августа 1997 года Диана погибла в автомобильной катастрофе в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа. Истинные причины ДТП по сей день не установлены.

В этот день в 2015 году Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

Неофициальные праздники - День спиртоносного дерева и День поворачивания налево.

Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла и Петра.

30 июля

В четверг очень добрый праздник - Международный день дружбы. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2011 году. Лучше, чем в этом документе, о значимости данного праздника не скажешь, особенно в нынешний период, когда мир трясет от войн и насилия: «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие». Есть еще один мирный праздник в духе нынешнего - Международный день друзей, который отмечается 9 июня.

Еще 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, основанный в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Торговля людьми, то есть рабство, - самая низменная форма проявления человека. По оценкам Международной организации труда, в мире жертвами принудительного труда является 21 миллион человек. Чаще всего жертвами становятся наименее защищенные - женщины и дети. Больше всего торговля людьми распространена на Ближнем Востоке и в Африке. Кстати, до провозглашения Всемирного дня борьбы с торговлей людьми Генассамблей ООН был выработан особый план действий по искоренению этого зла. Был даже учрежден специальный Фонд, вот только справится с этой «чумой» все никак не получается.

В 1502 году Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

В 1792 году в Париж с песней на устах вошел Марсельский добровольческий батальон. Сочиненная саперным офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана «Марсельезой» и стала потом национальным гимном Франции.

В 1793 году в Канаде началось строительство Йорка (ныне Торонто).

В 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.

В 1895 году во Львове был основан этнографический музей.

В 1900 году в Британии был запрещен детский труд в шахтах.

В 1935 году британское издательство «Penguin Books» совершило революцию в издательском деле - выпустило первую в мире «карманную» книжку. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в исключительно мягкой обложке и карманного формата, прародителем которой является глава издательства Аллен Лейн, обеспечила массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

В 1956 году официальный девиз США «In God We Trust» («На Бога уповаем») появился на американских долларах. Эта фраза взята из гимна страны, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые она была использована в 1864 году Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

В 1984 году на телеканале NBC начался показ ставшего затем легендарным сериала «Санта-Барбара». Его показ шел до 15 января 1993 года. Всего было снято 2137 серий.

Неофициальный праздник - День цветных напитков.

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.

31 июля

В пятницу - Всемирный день рейнджера. Он был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров. Рейнджер (от англ. ranger) – «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский». Этот термин появился в 17 веке, изначально так называли английских солдат. День рейнджера впервые отмечался в 2007 году в честь 15-летней годовщины Международной федерации рейнджеров (IRF), людей, которые охраняют от браконьеров диких животных и среду их обитания, целостность и нерушимость границ особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, резерваций дикой природы, памятников природы. IRF была создана в 1992 году шотландцами, совместно с сотрудниками заповедных территорий мира. Поводом для объединения послужили трагические события, связанные с гибелью рейнджеров, особенно в Африке, где браконьерство и сегодня благополучно процветает.

Еще 31 июля - День африканской женщины, провозглашенный в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе (Танзания).

В Украине - День системного администратора. Праздник не имеет официального статуса, отмечается в последнюю пятницу июля. Тем не менее, поздравляем всех причастных к этой дате, за которую нужно благодарить профессиональные объединения!

В 1703 году английский писатель и публицист, автор романа «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо был прикован к позорному столбу за преступление - «крамольную клевету» - после публикации брошюры политико-сатирических памфлетов. Позор обернулся триумфом – Дефо был забросан цветами.

В 1751 году пожар в Стокгольме уничтожил более тысячи зданий.

В 1837 году был заложен «Красный корпус» Киевского университета.

В 1928 году впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Царь зверей дебютировал в первом звуковом фильме студии «Белые тени южных морей». Любопытно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово - «привет».

31 июля 1946 года Дания, Норвегия и Швеция основали авиакомпанию «SAS».

В 1961 году в Израиль прибыл миллионный иммигрант.

В 1965 году в Великобритании был введен запрет на рекламу сигарет на телевидении.

31 июля 1994 года в итальянском Сестриере легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул в высоту с шестом на 6 м 14 см. Это был 35-й по счету мировой рекорд 30-летнего легкоатлета. В 1983 году в 19 лет на чемпионате мира в Хельсинки он выиграл свою первую золотую медаль. А за фантастический рекорд – 6 м 14 см - Сергей Бубка получил в качестве приза красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

Неофициальные праздники - День рождения Гарри Поттера, День вспоминания любимых книжек, Международный день системного администратора (День сисадмина).

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.

1 августа

В субботу стартует Всемирная неделя грудного вскармливания, которое играет в жизни малыша, без преувеличения, самое важное значение.

Есть 1 августа и значимые даты. Так, в 1619 году первые африканские рабы были доставлены в Джеймстаун, Вирджиния.

В первый день последнего летнего месяца был открыт кислород. Это произошло в 1774 году, благодаря английскому химику Джозефу Пристли. Он получил кислород путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Ученый сразу не понял, что открыл новое вещество. Посчитал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». Об этом он сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Тремя годами ранее, в 1771 году, кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и тоже сообщил о своем опыте «наставнику» Лавуазье, который окончательно во всем разобрался. Так что первооткрывателей кислорода – трое, и это неоспоримый факт.

В 1900 году был основан футбольный клуб «Боруссия» - пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 годов.

В 1965 году впервые была исполнена песня Пола Маккартни «Yesterday».

В 2001 году в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнерствах. К сегодняшнему дню закон претерпел множество изменений, и к 2017 году правовой статус однополых гражданских партнерств был практически уравнен с обычным браком между мужчиной и женщиной. Закон об однополых браках вступил в силу 1 октября 2017 года. С этого момента заключение новых гражданских партнерств в Германии невозможно, однако ранее заключенные союзы продолжат свое существование в прежнем статусе и могут, по заявлению, быть преобразованы в брак.

В 2007 году произошло обрушение моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе (США). 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

Неофициальные праздники - День бумажных салфеток, Международный флешмоб женственности, Международная неделя клоунов, Международный день алопеции, Всемирный день скаутского галстука, Всемирный день борьбы с раком легких и Международный день вина «Альбариньо».

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.

2 августа

В Украине - День Воздушных Сил ВСУ. Он отмечается, согласно указу президента от 2007 года, в первое воскресенье августа. Поздравляем!

Еще 2 августа – День рождения почтового ящика. Впервые он был установлен в 1653 году. Это произошло в Париже. Он актуален и на сегодня, вот только трансформировался из сбитой картонной коробки в уникальные арт-объекты. Особенно любят этим развлекаться жители Калифорнии, где на фоне ярких лужаек у частных домов установлены самые неожиданные конструкции – почтовые ящики в виде пожарных машин, древних соборов, акул, черепах, котят и прочей живности.

В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая на сегодня местом расположения самых фешенебельных магазинов, также на ней - обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров. Ее еще называют «Милей миллионеров». Авеню делит остров Манхэттен на две части и является точкой отсчета для улиц Нью-Йорка. Пятая авеню - одна из немногих крупных улиц Манхэттена, где никогда не ходили трамваи. Изначально по ней курсировали большие двухъярусные автобусы, но и они были упразднены.

В 1887 году Роуэллом Ходжем в США была запатентована колючая проволока. Идея была прозаична – Ходж придумал ее, озадаченный тем, как оградить пастбища для скота.

В 1989 году произошла трагедия возле Киевского главпочтамта. В этот день в 16 часов 20 минут обвалился «козырек» и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли. Шел небольшой дождь, поэтому люди собрались под стенами почтамта, где тогда проходил ремонт. После того, как рабочие ушли на обед, портик весом более 700 тонн вдруг рухнул. Звук обвала был слышен за несколько кварталов. Самой достоверной причиной обвала называют неосторожность и нарушение правил проведения строительных работ.

Неофициальный праздник - День сидения на подоконниках.

Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная