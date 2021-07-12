Первый и главный совет от МИД: если вы планируете поездку за границу по делам или на отдых, обязательно проверьте режим въезда и документы, которые вам понадобятся.

Министерство иностранных дел Украины подготовило полезные советы для украинских туристов, которые дают ответы на самые распространенные вопросы о путешествиях в 2021 году.

В частности, первый и главный совет от МИД: если вы планируете поездку за границу по делам или отдых, чтобы избежать осложнений на границе, обязательно проверьте режим въезда и документы, которые вам понадобятся, даже если вы приобрели туристическую путевку или тур. Ведь список стран, в которые разрешен въезд, постоянно меняется.

Так, актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на портале МИД tripadvisor.mfa.gov.ua. МИД Украины оперативно обновляет информацию об ограничениях и требованиях на онлайн-карте этого ресурса.

Также В МИД объяснили, есть ли возможность попасть в страну, в которую въезд запрещен на время пандемии. На самом деле, несмотря на запрет въезда в определенную страну, могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Проверить категории граждан, которым, несмотря на запрет, можно попасть в конкретную страну, можно на уже упомянутом выше портале МИД tripadvisor.mfa.gov.ua в разделе "Интерактивная карта мира".

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Тоже же самое касаются вопроса, можно ли транзитом пересечь территорию страны, в которую въезд запрещен на время пандемии. Эта информация содержится на портале МИД в разделе "Режим временного транзита".

Кроме того, в МИД рассказали, что будет, если гражданин Украины все же попытается приехать в запрещенную страну, и что делать, если правила изменятся во время пребывания в стране за границей и возможно ли будет вернуться домой.

"Гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться в Украину при любых обстоятельствах. В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств за рубежом (полный перечень с контактами можно найти здесь). В то же время МИД рекомендует перед каждой поездкой зарегистрироваться в системе "ДРУГ", это упростит связь с вами в случае кризисной ситуации", - отмечают в МИД.

Также В МИД сообщили, где можно проверить перечень утвержденных в той или иной стране вакцин от COVID-19, дающих право гражданам Украины въезжать на их территорию.

Среди других вопросов, которые рассмотрели в МИД:

Нужно ли мне разрешение, чтобы вывезти детей за границу?

Работает ли безвиз?

Как/где посчитать количество дней пребывания по безвизу в ЕС?

Какие документы мне нужны для поездки за границу?

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы он был принят в другой стране?

Могу ли я свободно путешествовать со свидетельством о вакцинации от COVID-19?

Если я вакцинирован/а, то тест перед поездкой делать не надо?

Я получил(ла) первую дозу вакцины Covishield, а вторую — корейскую AstraZeneca. Могу ли я въехать в страны Шенгенской зоны?

Когда заработают в Украине цифровые COVID-сертификаты? Как их получить? Какая информация будет в них содержаться?

Будут ли украинские цифровые COVID-сертификаты признаваться в ЕС и мире?

Как обезопасить себя от рисков во время поездки за границу?

Нужно ли оформлять для путешествия страховой полис?

Куда обратиться, если у меня возникла критическая ситуация за границей?

Во время поездки за границей у меня проявляются симптомы COVID-19. Что делать?

Обязательно ли идти на самоизоляцию и проходить контроль передвижения через мобильное приложение по прибытии в иностранную страну?

Полный список вопросов и ответов был опубликован 12 июля на сайте МИД.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что украинцы, привитые вакциной CoronaVac, могут посетить 10 стран Европы.

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Автор: Марина Григоренко