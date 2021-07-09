При въезде необходимо будет показать распечатанное международное свидетельство о прививках от COVID-19 на английском языке.

Украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, сейчас могут посетить 10 стран.

Об этом сообщается на Телеграм-канале медицинского сервиса Helsi.me.

"В какие страны ЕС можно полететь, если вы уже получили две дозы CoronaVac и имеете международное свидетельство! Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария, Португальская Мадейра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты: из-за этого перед въездом советуют проверять информацию на сайтах посольств. Важно, что при въезде необходимо показать распечатанное международное свидетельство о прививках от COVID-19 на английском языке.

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В свою очередь глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что обсуждал с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге признание странами мира китайской вакцины CoronaVac, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать по миру, пишет ТСН.

"В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло и вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведения вакцинации", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, которые привиты китайской вакциной, могли путешествовать по миру.

Признание сертификатов о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

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Автор: Олег Давыгора