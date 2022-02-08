В Мексике начался настоящий бум туристов со всего мира. Все это из-за белых пеликанов, которые пережидают в этом регионе зиму.
Об этом сообщает ТСН.
Пеликаны прилетают в Мексику из Канады и США. Там они пережидают зиму с ноября. Сейчас посмотреть на птиц приезжает много туристов. Тысячи пеликанов собираются у водоемов, они ищут пищу, размахивают крыльями и привлекают к себе внимание всех прохожих.
Больше всего пеликанам нравится город Петан. Там много водоемов, которые обильно населены рыбой. Птицы пользуются большим вниманием людей.
Пеликанов подкармливают рыбаки, которые делятся с ними своими уловами. Также птиц кормят туристы.
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