Закрытие границ: стало известно, сделали ли для белорусов исключение

Ранее Зеленский просил правительство разрешить белорусам въезжать на территорию Украины.

В Кабинете министров разъяснили, будет ли Украина делать исключения для иностранцев, которые хотят въехать на территорию страны до конца сентября.

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Об этом в комментарии РБК Украина сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он напомнил, что Зеленский просил, чтобы гражданам Беларуси упростили въезд на период действия карантинных ограничений на границе.

«У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения на пребывание в Украине. Я думаю, что в рамках закона решение о пропуске граждан может принимать руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит», – пояснил Немчинов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил наличие такого исключения в постановлении.

Правительство закрыл границу страны к концу сентября в связи с ростом количества новых инфицированных COVID-19 в мире. В то же время иностранцы, имеющие удостоверение на проживание в Украине, могут пересекать границу и в дальнейшем.

Карантин в Украине: что известно

Сегодня Кабинет министров продолжил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Яна Ставская