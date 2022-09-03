Это музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов периода каменного века.

В Азербайджане запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан", - написал посол.

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Как отметил Каневский, это музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков "Гобустана" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заповедник Гобустан

Археологический заповедник, находящийся к югу от Баку, представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты.

Как сообщал УНИАН, в Маунт-Вернон - поместье первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона, запустили украиноязычный аудиогид.

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