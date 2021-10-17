Деятельность учреждения будет способствовать сотрудничеству Украины и Азербайджана в гуманитарной сфере.

В центре Баку открыли Украинский центр.

Об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане.

В Украинском центре будут реализовать несколько заданий, среди которых развитие сотрудничества в туристической и туристичсеко-курортной сферах между Украиной и Азербайджаном.

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Кроме того, на базе центра под патронатом супруги президента Елены Зеленская, будет вводиться система аудиогидов для украинских туристов, посещающих Азербайджан.

Отдельное направление - образовательное, планируется расширение контактов по линии украинских и азербайджанских высших учебных заведений, а также реализация программ, в частности в сфере информационных технологий, ориентированных на студенческие обмены и исследования.

В центре также будут функционировать классы по изучению украинского языка.

Кроме того, Украинский центр станет своеобразной арт-площадкой, где будут проходить различные выставки и тематические встречи.

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Автор: Виктория Токарева