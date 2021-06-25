Гостям Абу-Даби будут доступны на выбор две вакцины - Sinopharm и Pfizer.

Иностранные туристы, прибывающие в Абу-Даби, смогут бесплатно привиться от COVID-19.

Вакцина будет доступна путешественникам, чьи туристические визы выпущены в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, прививку смогут сделать путешественники, получающие визы по прибытии в Абу-Даби. Соответствующие штампы путешественники должны будут предъявить в центрах вакцинации.

Читайте такжеОАЭ вводят пятилетние туристические визыТуристы и обладатели действующих гостевых виз смогут записаться на прививки в мобильном приложении SEHA, где нужно будет указать номер UID. Гостям Абу-Даби будут доступны на выбор две вакцины - Sinopharm и Pfizer.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, туристам придется купить местную сим-карту. На вакцинацию также можно будет записаться по бесплатному телефону 800 50, сообщают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая