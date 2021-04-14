Курсирование поезда возобновлено с целью соединить города и поселки Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 16 апреля возобновляет движение регионального поезда № 829/830 Львов – Ужгород, курсирование которого было отменено более года назад.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что курсирование поезда возобновлено с целью соединить города и поселки Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно (кроме среды), а прибывать во Львов в 10:59.

Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно (кроме вторника) в 16:37, а прибывать в Ужгород в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт «Опорец», Воловец, Свалява, остановочный пункт «Карпаты», Мукачево, Батьево, Чоп.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» с 11 апреля возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатье.

Главные новости Украины и мира на утро 14 апреля

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Автор: Павел Степанец