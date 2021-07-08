Ранее УЗ также ускорила ежедневный поезд №227/228 Киев-Бердянск - теперь он преодолевает маршрут на 2 часа 30 минут быстрее.

"Укрзализныця" (УЗ) с 12 июля запускает дополнительный двухгрупный ночной скорый поезд №250/261-262/249 сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №250/249 сообщением Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 07:27. Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 сообщением Харьков – Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам, в обратном направлении – по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

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Также в пресс-службе отметили, что при смежных датах, например 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтаву, он будет прибывать 1 и 4 августа соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 6 июля "Укрзализныця" ускорила ежедневный поезд №227/228 Киев-Бердянск теперь он находится на пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Также отметим, что по данным Google, в этом году Бердянск является самым популярным направлением отдыха в Украине по поисковым запросам.

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Автор: Павел Степанец