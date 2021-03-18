Ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пока касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) пока не ограничивает движение поездов дальнего следования через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве, «Укрзализныця» подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что запрет на высадку и посадку возможен только при наличии специального указания Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в «оранжевой» зоне.

В компании напомнили, что ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пока касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Отмечается, что УЗ отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах, усиливает дезинфекцию поездов и призывает всех украинцев к безопасным путешествиям в случае необходимости, с обязательным ношением масок, дезинфекцией рук и соблюдением дистанции на вокзалах.

«По возможности и наличии мест проводники и стюарды «Укрзализныци» будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

С пятницы, 19 марта, на территории львовской громады вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

В Киеве жесткий карантин вводится с 20 марта на три недели.

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Автор: Павел Степанец