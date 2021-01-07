Украинцы могут без виз посещать 46 стран.

Украинский паспорт вошел в ТОП-30 мирового рейтинга паспортов по уровню мобильности.

Об этом говорится в обновленном международном рейтинге Global Passport Power Rank 2021. Это список стран, граждане которых могут въезжать в другие государства без виз или получать визы сразу же после пересечения границ.

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В рейтинге на начало 2021 года Украина занимает 30-е место, поскольку ее граждане имеют безвизовый доступ в 46 стран, а визы необходимы для посещения 111 государств.

В то же время лидером рейтинга стала Германия, которая имеет безвизовый доступ в 99 стран мира, а визы немцам необходимы для путешествий в 64 страны.

На втором месте находятся Швеция, Финляндия и Испания, граждане которых имеют безвизовый доступ в 99, 98 и 97 стран соответственно, а визы им нужно оформлять в 65 стран мира.

На третьем месте - Дания, Норвегия, Швейцария и Новая Зеландия, граждане которых могут свободно путешествовать в 98, 95, 93 и 88 стран соответственно, а визы им нужны в 66 государств.

Четыре последние места в рейтинге паспортов занимают Сомали, Сирия, Афганистан и Ирак.

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Автор: Богдан Слуцкий