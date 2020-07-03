Украинцы стали первыми туристами, посетившими Турцию в условиях пандемии - Чавушоглу

В прошлом году Турцию посетили 1,5 миллиона туристов из Украины.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что украинцы стали первыми туристами, посетившими Турцию в условиях противодействия пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чавушоглу сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Турецкий министр сказал, что после того, как два года назад были разрешены поездки в обе страны по ID-картам, количество украинских туристов в Турции значительно увеличилось. "В прошлом году их общее количество составляло 1,5 миллиона, в этом году пандемия повлияла на это, но пока, когда возобновилось авиасообщение, первыми туристами стали именно украинцы, которые прибыли к нам", - заявил Чавушоглу.

Он заверил, что Турция всегда будет рада видеть украинских туристов.

Также министр сказал, что в прошлом году более 300 тысяч турецких туристов посетили Украину.

Как сообщал УНИАН, Кулеба отмечает, что Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинских туристов.

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