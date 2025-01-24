Лоукостер Spirit Airlines обновил требования к внешнему виду пассажиров на борту.

Периодически в соцсетях и новостных лентах проскакивают сообщения о том, что пассажиров не пустили в самолет из-за их внешнего вида. Теперь американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines выкатила целый список требований к одежде путешественников, из-за нарушения которых у них могут возникнуть проблемы при посадке.

Как пишет CNN Travel, пассажирам американского лоукостера, возможно, придется скрывать некоторые татуировки или надевать больше одежды во время своего следующего полета, согласно обновленному контракту авиакомпании для путешественников.

С 22 января Spirit Airlines обновила условия перевозки, заявив, что пассажирам "не разрешается подниматься на борт" или "они могут быть вынуждены покинуть самолет", если они будут "босиком или ненадлежащим образом одеты, или их одежда или аксессуары, включая боди-арт, являются развратными, непристойными или оскорбительными".

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Под "ненадлежащей одеждой" в контракте подразумевается "прозрачная одежда, недостаточно прикрытая или открытая грудь, ягодицы или другие интимные части".

Как отмечает издание, Spirit Airlines и ранее запрещала пассажирам находиться в самолете босиком и в одежде, которая считалась "развратной, непристойной или оскорбительной", но в своем новом обновлении к контракту она конкретизировала эти требования.

Тем не мене, даже несмотря на это у авиакомпании достаточно расплывчастые понятия о "непристойности" – ранее одна пассажирка пожаловалась, что ее не хотели пускать в самолет из-за слишком короткого топа, а другая девушка утверждала, что работникам авиакомпании не понравился ее комбинезон без бретелек.

Как ранее сообщал УНИАН, также проблемы у пассажиров в аэропорту могут возникнуть из-за одежды с блестками.

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