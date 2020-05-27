Из-за карантина туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили 1 миллиард долларов - Кличко

Мэр столицы надеется, что после возобновления междугородных и авиаперевозок ситуация в туристическом бизнесе улучшится.

В апреле-мае туристические операторы, а также гостиничный и ресторанный бизнес в Киеве недополучили около 1 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере города Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили примерно один миллиард долларов", - сказал он.

Мэр отметил, что это является и убытками Киева, поскольку город недополучил поступления от туристического сбора и налогов от бизнеса.

Кличко надеется, что после возобновления междугородных перевозок с 1 июня, а позже и авиаперевозок ситуация в туристическом бизнесе изменится к лучшему.

Как сообщал ранее УНИАН, к пляжному сезону в Киеве готовится столичное коммунальное предприятие "Плесо". По состоянию на 26 мая запланировано открытие 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

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