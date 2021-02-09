О восстановлении можно будет говорить лишь в конце 2023 года.

Согласно прогнозам туристической отрасли, вызванный распространением COVID-19 кризис будет продолжаться до конца 2023 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет продолжаться до конца 2023 года. То есть, о восстановлении можно будет говорить лишь в конце 2023 года. То есть впереди у нас еще не менее, чем 2 года испытаний", - сказал он.

Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.

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Авторы: Марина Григоренко, Леся Лещенко