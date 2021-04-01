В тройку лидеров рейтинга также вошли Нью-Йорк и Стамбул.

Дубай возглавил список самых желанных направлений для путешествий.

Читайте такжеСтали известны самые популярные маршруты из аэропорта "Борисполь" в апрелеОб этом говорится в исследовании туристического портала Wego Travel. В частности, его пользователи хотели бы поехать в Дубай уже этой весной. На втором месте в рейтинге их предпочтений - Нью-Йорк, на третьем – Стамбул.

Далее следуют Канкун, Бангкок, Лондон, Париж, Лиссабон и Мале. Замыкает десятку Барселона.

«Как только люди снова смогут путешествовать, как только правительства снимут ограничения, люди сразу же снова будут готовы к поездкам», - высказал мнение Росс Вейч, исполнительный директор Wego Travel. Он отметил, что интерес к путешествиям никуда не делся.

Как передает thenationalnews.com, по данным портала, значительно упростят путешествия так называемые паспорта здоровья – их можно будет использовать как для посадки на рейс, так и в повседневной жизни – для похода в спортзал или кинотеатр. Между тем, карантинная политика ряда стран по-прежнему является сдерживающим фактором для многих путешественников.

По словам Вейча, цифровые паспорта здоровья станут новым обязательным аксессуаром для путешествий в мире после коронавируса. Путешествия по международным направлениям в будущем будут зависеть именно от них.

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Автор: Ирина Погорелая