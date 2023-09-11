В список вошли выдающиеся туристические места из всех 25 регионов Украины, в том числе в Крыму.

Государственное огентство развития туризма (ДАРТ) расширило карту туристических магнитов Украины.

Как сообщила на своей странице в Facebook глава ведомства Марьяна Олеськив, сейчас таких локаций уже 170 – и это не окончательное число.

"Эти дестинации как нельзя лучше презентуют наше историческое, культурное, архитектурное, религиозное наследие и для самих украинцев, и для иностранцев, которых будем рады пригласить после победы", – написала глава ДАРТ.

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В целом, по ее словам, в список вошли выдающиеся туристические места из всех 25 регионов Украины, в том числе в Крыму.

"Потому что Крым – это Украина и все мы это прекрасно знаем. После деоккупации он станет популярным, потому что туризм является основным естественным источником бизнеса для полуострова. Уверена, что европейцы оценят", – уверена Олеськив.

В то же время она добавила, что в трех восточных областях, которые сейчас частично оккупированы и находятся под постоянными обстрелами, насчитывается 20 туристических магнитов.

"Именно на Востоке и Юге, которые больше всего страдают от агрессии РФ, находится почти четверть разрушенных туристических магнитов среди тех, которые мы определили в 2021 году", – контатировала она.

Напомним, ранее в интервью УНИАН глава ДАРТ Марьяна Олеськив рассказала, какие туристические места больше всего пострадали от войны, и что необходимо сделать, чтобы Украина стала магнитом для иностранных путешественников.

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