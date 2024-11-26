Путешественник рекомендует всем повторить его опыт, но только, если вы не новичок в туризме.

Исламисты из движения "Талибан", которое де-факто руководит Афганистаном, хотят привлечь в страну как можно больше туристов. Немецкий путешественник Яннис М., который посетил Афганистан в этом году, убежден, что поехать туда действительно стоит. В интервью британскому таблоиду The DailyMail он рассказал, что на самом деле это был "замечательный опыт".

23-летний немец, который уже побывал в 93 странах мира, говорит, что его целью является объехать весь мир. Афганистан был номером 88 в его списке.

"Мне понравился Афганистан и я чувствовал себя в безопасности. Ко мне очень хорошо относились. Афганцы являются одними из самых гостеприимных людей в мире. Меня столько раз приветствовали, и людям было интересно, откуда я", - рассказывает он.

По словам Джанниса, простые афганцы приглашали его на ужин к себе домой. Со стороны талибов он тоже видел только хорошее отношение.

"Талибы хотят, чтобы приезжали туристы, поэтому они уверяют вас, что вы все время в безопасности", - говорит путешественник.

По мнению Джанниса, люди, которые боятся ехать в Афганистан, никогда не увидят мир собственными глазами и никогда не расширят свой кругозор.

"Я знаю, что многие люди не считают посещение Афганистана хорошей идеей, но я могу вас заверить, что это способствует вашему личному развитию и вашей собственной точке зрения на определенные вещи. Это создает воспоминания, которые вы никогда не создадите, если останетесь дома", - отмечает он.

Некоторые фрагменты своего путешествия в Афганистан Яннис опубликовал в собственном блоге на платформе TikTok. В этих видео в частности можно увидеть, как он плывет на лодке в озере национального парка Банди-Амир, известном своей необыкновенно голубой водой, как посещает кабульский птичий рынок и другие места.

В Кабуле Янниса даже сфотографировал Хаджи Мирзаман - один из последних в городе профессиональных фотографов с антикварным коробочным фотоаппаратом. "Для меня была честь познакомиться с ним и, безусловно, это был интересный опыт", - рассказал путешественник.

Также немец посетил регион Бамиан, где когда-то стояли знаменитые древние статуи Будды. В 2001 году талибы уничтожили статуи, но ниши в скалах, где они были вырезаны, до сих пор остаются.

"[Афганистан] имеет интересную историю, культуру, замечательных людей и замечательную еду, и это то, что я хотел увидеть и почувствовать на себе", - рассказал путешественник.

Яннис также раскрыл организационные подробности своей поездки в эту страну. Ранее он узнал, что визу в Афганистан можно оформить в Дубае, Пешаваре (Пакистан) или на таджикско-афганской границе. Именно последний вариант он и выбрал, поскольку решил посетить сразу обе страны.

Для путешествия по Афганистану Яннис воспользовался услугами гида, поскольку это было дополнительной мерой предосторожности. Ранее такой вариант ему порекомендовал знакомый, который уже бывал в этой стране.

Но, несмотря на свой положительный опыт, Яннис рекомендует Афганистан только как направление для опытных путешественников. По его мнению, визит в эту страну "может быть немного шокирующим для новичков", поскольку некоторые аспекты здесь не в лучшем состоянии. В частности проблемными являются вопросы гигиены.

Другие истории посещения необычных стран

Как писал УНИАН, молодой человек из Болгарии месяц прожил в Северной Корее, как студент по обмену, и рассказал об увиденном. Изучая корейский язык в Пхеньяне, он увидел, как живет столица этой страны.

Также мы рассказывали, как гражданка Британии самостоятельно проехала через всю Саудовскую Аравию и удивилась тому, насколько ее ожидания не соответствовали реальности. Ведь за последние годы эта страна значительно ослабила свои строгие религиозные правила, касающиеся прав женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: