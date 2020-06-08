Летний отпуск в Украине, часть І: плюсы и минусы отдыха в украинских Карпатах

«Зеленый» туризм в условиях пандемии коронавируса стал одним из главных приоритетов для тех, кто все же решится отправиться в отпуск летом 2020 года. В Украине под эти цели едва ли не лучше всего подходят горные регионы Карпат. Готовиться к такому отдыху нужно начинать заранее. Ведь в условиях неопределенности с заграничными поездками, многие украинцы предпочтут забронировать гарантированный отдых внутри страны, а не ждать до последнего возможность поехать за границу – по последним данным, ЕС решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня, с открытой датой его отмены. Более того, об отмене двухнедельной самоизоляции по приезду из-за границы пока речь не идет, да и платные тесты по прилету туда/обратно далеко не все захотят делать.

Благодаря чему украинские Карпаты выигрывают?

Во-первых, на природе гораздо больше шансов избежать больших скоплений людей, рассредоточившись по лесам и горам. Во-вторых, подолгу находиться на свежем воздухе и вести активный образ жизни полезно для здоровья. В-третьих, там точно есть чем заняться, если вы поедете в отпуск на неделю (ведь сейчас мы говорим не о коротких экскурсионных поездках, а именно о полноценных отпусках). В-четвертых, горная местность идеально подходит для тех, кто очень хочет в отпуск именно летом, но плохо переносит жару. Ну и, наконец, это просто красиво.

Что может помешать летнему отдыху в украинских Карпатах?

Украинская часть Карпат охватывает сразу четыре области – Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую. И, как на зло, именно западные регионы оказались среди лидеров по заболеваемости COVID-19 в Украине. По этой причине помимо риска подхватить опасную инфекцию, перед теми, кто хотел бы попасть в Карпаты летом, возникла еще одна проблема – дорога.

Можно ли добраться в Карпаты на поезде летом 2020?

Как известно, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки, однако Западную Украину они охватывают меньше всего – пока что добраться на поезде можно разве что в Ужгород и Ивано-Франковск. Дальнейшее возобновление маршрутов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. К примеру, на Львовщине ситуация сейчас только ухудшается.

Читайте такжеНа свой страх и риск: готовимся к поездке в отпуск в условиях карантина

Если ехать поездом на Ужгород, на маршруте будет только две остановки в горных населенных пунктах. Первая – скромный поселок Воловец, в 15 километрах от которого – более облагороженный и популярный курорт Пилипец. Вторая – город Свалява, являющийся также бальнеологическим курортом с полезными минеральными водами.

В случае с ивано-франковским поездом других остановок на маршруте пока что нет вообще, а потому еще придется несколько часов добираться на автобусе до места отдыха, учитывая особенности местных автомобильных дорог. Например, до одного из самых популярных курортов – Яремче – от Ивано-Франковска ехать около 60 километров, а до Буковеля – почти 100 километров.

Разумеется, можно попробовать доехать автобусами с несколькими пересадками, но, согласитесь, если вы едете на отдых как минимум на неделю, с вещами такая дорога будет не совсем комфортной. Более того, например, Черновицкая и Львовская области до сих пор не пропускают и пассажирские автобусы.

Много ли отелей сейчас доступны в Карпатах?

С конца мая 2020 в Украине разрешили возобновить работу отелей в ограниченном режиме – без бассейнов и ресторанов, а с 10 июня гостей смогут принимать санатории и хостелы. Расширится и набор услуг в отелях. Вместе с тем, учреждения по размещению туристов обязаны будут обеспечить меры безопасности для туристов, в условиях пандемии коронавируса: средства защиты, социальная дистанция, повсеместная дезинфекция, особые условия для питания и так далее.

Читайте такжеНеизвестная Украина: 10 живописных уголков, о которых мало кто знает (лонгрид)

С другой стороны, в Украине очень популярно среди туристов частное жилье, и Карпаты не исключение. Однако если отели и санатории контролирующие органы еще могут проверять на соблюдение противоэпидемических мер, то гарантии того, что частных арендодателей хоть как-то будут контролировать, пока нет.

В тех же Карпатах огромное количество частных усадьб, сдающих номера туристам. Чаще всего это дешевле, чем в отелях, а потому люди охотно туда едут. Многие из таких деревянных домиков действительно отлично подходят для отпуска, создавая ощущения более семейного отдыха, будто к родственникам в село приехал. Вместе с тем, там часто комнаты расположены слишком близко друг к другу и на 4-5 двух- или трехместных номеров на этаже может быть всего один санузел, который не убирают сразу же после каждого посетителя. Если раньше на такие моменты можно было закрыть глаза, то в условиях COVID-19 это может отпугнуть некоторых гостей.

Отели Карпат постепенно начинают открываться, однако вала предложений, особенно в отелях, пока не наблюдается. А потому лучше начать отслеживать предложения пораньше, ведь в Украине этим летом ожидается туристический ажиотаж. Тоже самое касается билетов на поезда.

Где отдохнуть в горах в Закарпатской области?

Закарпатская область буквально живет туризмом, а благодаря своему преимущественно горному расположению предлагает большой выбор населенных пунктов под отдых. Местные предприниматели уже успели серьезно пострадать из-за бесснежной зимы, потому, вероятно, сделают все, чтобы заманить туриста хотя бы летом.

Читайте также«Космические камни» в Карпатах: восстанавливаем силы в украинских Горганах и поднимаемся на гору Хомяк

Итак, в Воловце на популярных сайтах по бронированию жилья на середину июня доступны с десяток вариантов размещения, из которых лишь один – отель, все остальное частные усадьбы. Стоимость двухместных номеров стартует от 400 гривень в сутки, в отеле – от 750 гривень за ночь. На конец июля – те же предложения. Минусом Воловца в период карантина является то, что это небольшой поселок со слаборазвитой туристической инфраструктурой – здесь мало приличных ресторанов, а потому питаться придется либо у хозяев (но опять же – готовы ли они гарантировать санитарную безопасность), либо перебиваться сухпайками из магазинов. Но зато в Воловце потрясающая природа и мало туристов. При этом он буквально упирается в идеально подходящий для начинающих покорителей гор Боржавский хребет.

В Пилипце на середину июня доступны 18 предложений. Цены в частных усадьбах стартуют от 400 гривень за двухместный номер, а вот ночь+завтрак в четырезвездочном отеле Пилипца обойдется в сумму от 1450 гривень за двоих. При этом Пилипец более развит в плане инфраструктуры, все же это горнолыжный курорт. Рядом есть кресельный подъемник, который довезет вас до середины горы Гемба, а еще водопад «Шипит», который несколько лет назад облагородили под приличную зону отдыха.

В этой же округе можно остановиться у частников в небольших селениях Изки, Подобовец, Гукливый, Келечин, Буковец и других. Цены – в пределах 450-700 гривень за двухместный номер в сутки. Однако стоит учитывать, что в этих местах довольно слабая инфраструктура, а потому вам придется ориентироваться на более «дикий» туризм. Подробнее об отдыхе в горах Закарпатья читайте в нашем большом материале.

Также можно остановиться в районе живописного озера Синевир – на середину июня там доступны 6 вариантов размещения по цене от 400 гривень. Поскольку это популярное среди туристов место, в округе – несколько неплохих ресторанов с украинской кухней, однако и цены там вполне туристические. Ехать до Синевира от Воловца около 70 километров, однако по горным дорогам на это уйдет немало времени и нервов.

В Сваляве на середину июня предлагают 8 вариантов размещения по цене от 300 до 1700 гривень в сутки за двухместный номер, это все преимущественно частные предложения. Также есть немало вариантов в поселках в 5-10 километрах от Свалявы по цене от 400 гривень за ночь в двухместном номере, например, в селах Поляна или Солочин.

Еще одно интересное место для отдыха на Закарпатье – Нижнее Солотвино в 20 километрах от Ужгорода. Впрочем, это более комфортный и дорогой отдых – там доступно всего несколько отелей, а цены на середину июня у них стартуют от 2900 гривень.

Где отдохнуть в горах в Ивано-Франковской области?

Ключевыми точками для отдыха в ивано-франковской части Карпат являются Буковель, Яремче, Верховина и Ворохта. В докарантинные времена поездом можно было попасть в Яремче и Ворохту, однако пока что придется ехать до Ивано-Франковска, а дальше уже маршруткой.

Читайте такжеПланы на лето: реки и горы Ивано-Франковщины

Итак, по порядку. Ближе всего от Ивано-Франковска – Яремче. И одновременно Яремчанщина, куда входят еще несколько населенных пунктов – Ворохта, Микуличин, Поляница, Татаров, Яблуница и Вороненко – это один из самых развитых туристических регионов не только Карпат, но и Украины. Здесь действительно разумно подошли к развитию индустрии гостеприимства, объединившись в профильную ассоциацию – помимо большого количества отелей и ресторанов, здесь еще и позаботились о досуге: можно и в горы сходить, и на рафтинг, и в заповедник, и в музеи, и на праздники разные попасть. Подробнее об отдыхе на Яремчанщине читайте в нашем большом материале.

В Яремче на середину июня предлагают чуть больше сотни вариантов для размещения по цене от 250 гривень за двухместный номер в скромных усадьбах до приличных отелей по цене от 900 гривень за номер для двоих. Примечательно, что на конец июля предложений уже меньше, что говорит о том, что люди активно бронируют отдых на конец лета. Однако если выбирать по поиску не одну ночь, а несколько, то вариантов размещения будет выдаваться примерно в два раза больше. К слову, часть карпатских отелей идет на такую хитрость, задавая минимальный срок проживания от 3 дней – таким образом хотят гарантировать долгосрочного клиента и одновременно сосредоточиться на более семейном отдыхе, избегая шумных компаний, приезжающих на день-два «оторваться».

В Ворохте на середину июня доступны более 30 вариантов размещения по цене от 300 гривень в сутки за двухместный номер, в Микуличине – более 40 по цене от 400 гривень, в Яблунице – 35 вариантов по цене от 300 гривень. Примерно такая же ситуация по Татарову, Полянице и Вороненко.

Читайте такжеПокорение Белого слона: поход на гору Поп Иван Черногорский

В Буковеле на середину июня доступны около 80 вариантов размещения по цене от 300 гривень в сутки за двухместный номер в скромных условиях у частников, в отелях цены стартуют от 600 гривень за двоих. Сам по себе Буковель – это полноценный горнолыжный курорт, специально созданный под отдых. А потому и инфраструктура там самая полноценная. Находится Буковель примерно в 100 километрах от Ивано-Франковска. Хорошая новость – туда где-то с середины маршрута проложена хорошая дорога.

Еще одно популярное место отдыха в горах Ивано-Франковщины – поселок Верховина. Это отдаленный уголок Украинских Карпат, который отлично подойдет тем, кто настроен на более уединенный отдых. На середину июня в Верховине доступны четыре десятка предложений по размещению по цене от 300 гривень за двоих в сутки. В принципе, в городе относительно неплохая туристическая инфраструктура – есть несколько пристойных заведений украинской кухни, можно заказать экскурсии, покататься на байдарках, велосипедах и лошадях, а также есть парочка музеев. Подробнее об отдыхе в Верховине можно почитать в нашем большом материале.

Также можно отправиться в гуцульское село Шешоры в 90 километрах от Ивано-Франковска, известное своими водопадами и бережным отношением к гуцульским традициям. На середину июня здесь доступны всего 6 предложений по размещению по цене от 500 гривень.

Совсем недалеко от него – Косов, известный как столица гуцульской торговли в Украине. На середину июня здесь предлагают около 15 вариантов размещения по цене от 350 гривень за двухместный номер в сутки. Однако даже если не сможете подобрать себе место для ночлега, заехать сюда на экскурсию все равно стоит. Тем более, что здесь самый большой выбор гуцульских товаров ручной работы.

Где отдохнуть в горах во Львовской области?

Львовская область – одна из самых проблемных в плане коронавируса. Число инфицированных там продолжает расти, а потому о возобновлении пассажирского сообщения с регионом речи пока не идет. Тем не менее, попасть туда на собственном легковом транспорте все же можно. Другое дело, будет ли уверенность в том, что здесь смогут обеспечить все необходимые противокоронавирусные меры, да и открываться там далеко не все спешат.

Читайте такжеПодъем на Говерлу: как покорить самую высокую точку Украины

Самым известным горным курортом Львовщины считается Славcкое – это примерно 140 километров от Львова и столько же от Ужгорода. На середину июня здесь доступно более 50 предложений по размещению по цене от 300 гривень за двухместный номер в сутки. В поселке есть определенная туристическая инфраструктура, включая канатную дорогу.

Еще один вариант, но в менее высокогорной местности – город Сколе. Однако несмотря на всю его красоту и уют – в городе плоховато с туристической инфраструктурой. Хотя, конечно, нацпарк «Сколевские бескиды» стоит того, чтобы заехать сюда. От Львова до Сколе ехать примерно 100 километров, в докарантинные времена в эти места ездил поезд. На середину июня в Сколе доступны 16 вариантов размещения по цене от 400 гривень за двухместный номер в сутки.

Где отдохнуть в горах в Черновицкой области?

Буковина, как и Львовщина, в лидерах среди инфицированных COVID-19, потому здесь туризм будет приходить в себя медленнее, чем в среднем по стране. К тому же, Черновицкая область «захватила» лишь небольшую часть Карпат. В первую очередь, горным направлением для отдыха здесь считается курорт Мигово поближе к Ивано-Франковщине. При этом, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, местные отели уже приглашают туристов на отдых. Так, на середину июня в Мигово доступно около 20 вариантов размещения по цене от 450 гривень за двухместный номер в сутки.

***

Наш вердикт: в целом, украинские Карпаты – хороший выбор для отдыха в Украине в условиях коронавируса. Географически регион имеет целый ряд преимуществ – свежий воздух, потрясающие пейзажи, широкие просторы для прогулок, туристам есть где разбрестись. Кроме того, местный бизнес настроен уже сейчас активно принимать туристов. Однако стоит учесть, что львиную доли туруслуг там предлагают частники, а потому к выбору места отдыха лучше подходить ответственно, хоть немного задумываясь о безопасности. С другой стороны, хочется верить, что местные отельеры подойдут к процессу серьезно и смогут обеспечить туристам все необходимые меры безопасности.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.