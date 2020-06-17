Летний отпуск в Украине, часть ІІ: плюсы и минусы отдыха на украинских морских курортах

Туризм в мире постепенно оживает после нескольких месяцев затишья из-за пандемии коронавируса. С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение, а Европа открыла границы внутри ЕС и Шенгенской зоны. Уже с 1 июля Евросоюз готовится открыться для туристов из третьих стран, правда, не для всех, а только для тех, кто соответствует определенным критериям безопасности. Увы, есть все основания полагать, что Украина на начальном этапе не сможет им соответствовать, а потому вряд ли попадет в «первую» волну открытия внешних границ ЕС, учитывая тот факт, что в последние дни количество новых случаев COVID-19 в Украине находится на довольно высоком уровне.

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Среди «морских» стран вне Евросоюза, куда могли выбраться украинцы погреться на солнышке, наиболее реалистично выглядят Турция, Грузия, Албания, Шри-Ланка и Тунис. Впрочем, стоит понимать, что, во-первых, предложение там будет ограниченным и от того, вполне возможно, дороже, поскольку отели во многих курортных странах в этом сезоне из-за коронавируса планируют заполнять примерно на половину. Во-вторых, услуги будут предоставляться в урезанном варианте, например, планируется пересмотр системы питания all-inclusive, отказ от СПА-процедур, сокращение экскурсионного обслуживания и отмена развлекательной программы. В-третьих, многих от заграничной поездки могут удержать новые требования путешествий – обязательная обсервация/самоизоляция или же платное тестирование по прибытию. Более того, практически все страны мира сейчас требуют от путешественников справку с результатами тестирования на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72-96 часов. В Украине такую справку в нужные сроки сейчас можно получить только в частных клиниках за немалую сумму – государственные лаборатории в них попросту не уложатся.

Учитывая все вышеизложенное, вы наверняка уже задумываетесь над отдыхом в Украине. В первой части нашего «отпускного» обзора мы рассказывали о плюсах и минусах отдыха в украинских Карпатах. Теперь же дошла очередь до одного из самых противоречивых предложений для отдыха в Украине – на морских курортах.

Какие плюсы отдыха на южных морских курортах Украины?

Как не прискорбно это констатировать, увы, у морского отдыха в Украине больше минусов, чем плюсов. И это при том, что там есть уникальные природные памятки и заповедники, исторические достопримечательности и целых два моря. Однако если уж попытаться говорить о конкурентных преимуществах отдыха на Черном и Азовском морях в Украине, то в эпоху пандемии – это относительно стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, и, как следствие, транспортная доступность.

Можно ли добраться на юг Украины на поезде?

В частности, только из Киева в Одессу уже на начальном этапе возобновления железнодорожных перевозок в Украине ездят четыре пары поездов разных категорий. При желании, можно высадиться в селе Вапнярка Одесской области, расположенном на берегу Черного моря.

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Также уже курсируют четыре пары поездов до Херсона, с остановками в Николаеве, и целая когорта поездов, проходящих через Запорожье. Часть из них заходит в Бердянск (Запорожская область) и Новоалексеевку (Херсонская область). Также на поезде можно доехать до Мариуполя (Донецкая область).

Кроме того, в южные регионы Украины можно добраться на автобусе. Причем даже сразу до конкретного курорта. Например, из Киева в Железный порт (Херсонская область) можно таким образом доехать за 10-11 часов, билет обойдется примерно в 550-600 гривень. Чуть дольше и дороже будет ехать до Лазурного, Скадовска и Геническа (все – Херсонская область). Также из Киева можно доехать автобусом в Кирилловку и Бердянск (оба – Запорожская область). В дороге придется провести 13-14 часов, а обойдется это удовольствие в 550-700 гривень с человека. Если захотите отдохнуть на курортах Николаевской области, то из Киева можно доехать на автобусе до Коблево – 8 часов в дороге за 450 гривень, а вот до Очакова пока с автобусными маршрутами не очень. И, разумеется, до более экзотических и отдаленных мест вроде Кинбурнской косы придется добираться самостоятельно.

Какие минусы отдыха на южных морских курортах Украины?

Об украинских морских курортах ходят десятилетиями легенды – при сомнительном сервисе цены там на уровне, а то и выше, чем на заграничных курортах. Да и инфраструктура оставляет желать лучшего – ни дорог, ни комфортабельных автобусов на пригородном сообщении. А ведь до большинства курортных поселков на юге Украины от вокзала в областном центре еще нужно каким-то образом добираться, да еще по жаре. Такси же там обойдется недешево – «бизнесмены» на украинских морских курортах традиционно предпочитают «содрать» как можно больше денег с отдыхающих. В этом же сезоне, понимая, что особых альтернатив у украинцев нет, они, вполне вероятно, будут особо безжалостно «обдирать» клиентов. Сервис по-украински, как говорится.

Еще один негативный момент – устарелая развлекательная программа, ресторанный сервис и прочие атрибуты пляжного отдыха. Помните, все эти шутки о классической «ялтинской набережной»? Кажется, что за несколько десятилетий ничего не меняется – все те же аттракционы, фото с несчастными животными и «папуасами», бабушки с горячей кукурузой и чурчхелой среди плотно лежащих на пляже курортников, дискотеки с лучшими хитами «постсоветской» эстрады, рисковый общепит. Разумеется, есть среди всего этого несколько «оазисов», например, в той же Одессе или Херсоне, но ведь и цены там соответствующие. Еще подумаешь: уж лучше немного подождать и поехать, например, в Турцию себе спокойно.

Много ли отелей сейчас доступны на южных курортах Украины?

С конца мая 2020 в Украине разрешили возобновить работу отелей в ограниченном режиме – без бассейнов и ресторанов, а с 10 июня гостей могут принимать санатории и хостелы. Расширился и набор услуг в отелях. Вместе с тем, учреждения по размещению туристов обязаны обеспечить меры безопасности для туристов в условиях пандемии коронавируса: средства защиты, социальная дистанция, повсеместная дезинфекция, особые условия для питания и так далее.

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Традиционно, жилье на юге Украины делится на «отели с претензией», которые стоят ну очень много, далеко не всегда соответствуя запрошенной цене, а также жилье от частников – все эти суровые квартирки в «хрущовках» с мебелью из 90-х и скромные дачные домики, владельцы которых по старинке вывешивают рекламу прямо на окнах или же подлавливают курортников на вокзалах. В последнем случае, учитывая уровень украинского южного сервиса, в этом сезоне все же останавливаться рискованно. Где гарантия, что там элементарно белье будут стирать при должной температуре и дезинфицировать пыльные диваны и покрывала после предыдущих постояльцев. Хотя, и с отелями далеко не всегда можно быть на 100% уверенным в безопасности - свежи еще в памяти воспоминания, к примеру, о прошлогоднем пожаре в отеле в Одессе.

Тем не менее, при всех недостатках украинских курортов, спрос на них в этом году как никогда высокий. Так, на популярных сервисах по бронированию жилья на лето 2020 уже показывает загрузку примерно 75%. И это при том, что далеко не все частники выкладывают предложения на таких сервисах.

Где отдохнуть на море в Одесской области?

Пожалуй, Одесса и Одесская область – одно из самых раскрученных и популярных направлений для морского отдыха в Украине. Все местные курорты расположены на Черном море. В самом областном центре – городе, бесспорно, красивом и колоритном, да с неплохой ресторанной традицией и развлекательной программой, а еще с пристойными пляжами, на середину июля доступно около 900 предложений по размещению по цене от 300 гривень за ночь за очень уж скромный двухместный номер, а вот приличный отель поближе к морю обойдется минимум в 1000 гривень за ночь. Проживание в хорошем отеле – с бассейном, дополнительными услугами и завтраком обойдется минимум в 3000 гривень за ночь за двухместный номер. При этом стоит понимать, что в Одессе традиционно цены на уровне, а то и дороже, чем не только в Киеве, но и на заграничных курортах.

Если не хотите в переполненную курортниками Одессу, можно отправиться на более скромные курорты Одесской области. Например, в Черноморск (в прошлом Ильичевск). Правда, на выходные в середине июля там уже нет свободных мест, а на начало августа, если заезжать в будний день, показывает загрузку 75% – порядка 50 предложений по цене от 500 гривень за ночь в двухместном номере. Еще один вариант – город Южный. На конец июля там доступны с десяток предложений по цене от 400 гривень за ночь. Правда, условия там далеко не везде выглядят «привлекательно».

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Также, можно попробовать попытать счастье в небольших курортных поселках/селах – Затока (чуть больше сотни предложений на середину июля по цене от 300 грн за двухместный номер), а также Лебедевка, Приморский, Рассейка, Курортное, Каролино-Бугаз и других, менее известных. В этих случаях предложений по размещению не так много, цены стартуют примерно от 400-500 гривень за ночь с двоих человек. Правда, в таком случае стоит подготовиться морально к более суровому, порой, дикому отдыху.

Еще один вариант – отправиться в Белгород-Днестровский. Правда есть одно «но» – находится этот город не на море, а на Днестровском лимане. Но зато там расположено самое большое в Украине фортификационное сооружение – Белгород-Днестровская крепость. Посмотреть на нее обязательно стоит, даже просто заехав на экскурсию. Если же захотите переночевать в городе, то на конец июля там доступно менее десятка предложений по размещению, цены – от 200 гривень за двухместный номер.

Где отдохнуть на море в Николаевкой области?

Соседствующая с Одесской областью Николаевщина традиционно предлагает более суровый отдых – Коблево, Рыбаковка, Очаков… Последний частично расположен не только на Черном море, но и на Днепровском заливе. Самым развитым из них считается Коблево, где на конец июля доступно около 20 вариантов предложений по размещению по цене от 250 гривень за двухместный номер. В Рыбаковке на сайтах по бронированию жилья доступно всего три варианта – совсем скромный с ценами от 120 гривень и более-менее приличные с ценами от 560 гривень и 900 гривень. В Очакове предлагают 8 вариантов размещения – квартира за 150 гривень в сутки, домики от частников по 500 гривень в сутки и более приличные отели/апартаменты ближе к 1000 гривень в сутки.

Изюминкой отдыха на Николаевщине считается песчаная Кинбурнская коса, известная потрясающей природой с множеством перелетных и оседлых птиц. Правда, хотя она относится к Николаевской области, ехать туда быстрее из Херсона, чем из Николаева. Это идеальное место, если хочется покоя и умиротворения, подальше от людей. Однако все имеет свою цену: в данном случае придется либо жить в вышеупомянутых населенных пунктах и ехать от 7 до 25 километров на косу, либо жить в палатке, полностью отрезанным от цивилизации. Кому-то такая «дикарская» романтика по душе, однако если вы не готовы к подобному отдыху – лучше хорошо подумайте, прежде чем принимать какие-либо решения.

Также, если поедете на Николаевщину, обязательно посетите знаменитый Актовский каньон, также известный как «Долина дьявола». Живописные гранитно-базальтовые горы по структуре и возрасту напоминают Крымские горы, так что отлично подойдут для тех, кто испытывает ностальгию по отдыху в Крыму. К слову, это место очень популярно среди любителей кэмпинга, однако и для любителей более комфортного отдыха есть парочка вариантов – полноценный комплекс и частный сектор.

Где отдохнуть на море в Херсонской области?

После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, многие возлагали большие надежды на соседнюю Херсонскую область – в надежде, что она сможет заменить ранее популярные среди украинцев крымские курорты. Тем не менее, за первые 5 лет Херсонщине не удалось оправдать ожидания. В прошлом году местные власти принялись с новой силой раскручивать туристический потенциал херсонских курортов, при этом не зацикливаясь только на морском отдыхе. Также туристов планировали удивлять гастрономией, природными красотами – остров Джарылгач, Аскания-Нова, Арабатская стрелка, Лемурийское озеро, Херсонский каньон, Олешковские пески, а также оздоровительными возможностями.

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Самыми известными морскими курортами Херсонщины, расположенными на Черном море, считаются Железный порт, Лазурное, Скадовск, Приморское и Геническ (Азовское море), а также небольшие села на Арабатской стрелке (Азовское море) – Счастливцево, Стрелковое и так далее.

На конец июля в Железном порту доступно около 40 предложений по размещению по цене от 200 гривень у частников и от 700 гривень в пансионатах и отелях получше. В Лазурном – всего 7 вариантов по цене от 700 гривен за двухместный номер в сутки, в Скадовске – 18 предложений от 500 гривень. В Геническе – всего 15 предложений по цене от 500 гривень за номер для двоих.

Если же захотите пожить на Арабатской стрелке – в Счастливцево на конец июля доступно 20 вариантов размещения по цене от 600 гривень в сутки за двухместный номер, а в Стрелковом – всего 6 по цене от 720 гривень.

Где отдохнуть на море в Запорожской области?

Запорожская область предлагает украинцам отдых на Азовском море. В первую очередь, это Бердянск и Кирилловка. Об отдыхе на этих курортах также ходят легенды – с одной стороны, там уже успели настроить неплохих отелей (с приличными ценами), однако общая инфраструктура оставляет желать лучшего.

Больше всего предложений по размещению туристов – в Бердянске, более сотни вариантов на конец июля. Здесь есть и скромные квартирки от частников по 300 гривень в сутки, и отели от 600 гривень в сутки за двухместный номер. В Кирилловке на это же время доступно около 40 предложений по размещению – от скромных квартирок от частников по 250 гривень в сутки до пристойных отелей от 1000 гривень в сутки за двухместный номер.

Где отдохнуть на море в Донецкой области?

Немного отдыха на Азовском море предлагает и Донецкая область. В первую очередь, это Мариуполь, а также Мелекино и Белосарайская коса. Многих может отпугнуть близость к зоне боевых действий, тем не менее, на морских курортах Донетчины курортников в этом году также очень ждут.

Так, в Мариуполе на конец июля доступно около 75 вариантов по размещению – цены на скромные двухместные номера стартуют от 300 гривень в сутки, а за хорошие апартаменты просят от 550 гривень в сутки. Номера в комфортабельных отелях стартуют от 1000 гривень в сутки за двухместный номер. В Мелекино – всего два предложения, оба комфортабельные виллы по цене от 800 гривень в сутки за двухместный номер. На Белосарайской косе – тоже всего два варианта размещения по цене от 500 гривень.

Бонусом здесь станет Белосарайский орнитологический заповедник. Это довольно интересная локация, к которой проявлять интерес стали совсем недавно. Отличное место для любителей природы, особенно птиц – цапли, чайки, гуси, лебеди и прочие «водные» птицы. Ну а поскольку здесь не так много вариантов по размещению, есть отличная возможность отдохнуть от туристов.

Еще одна здешняя достопримечательность – Белосарайский маяк, которому почти 200 лет и он до сих пор работает по назначению!

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Наш вердикт: морской отдых в Украине – суров и беспощаден. Инфраструктура далеко не везде хотя бы на среднем уровне, сервис часто устаревший, а цены – заоблачные. В добавок к этому, забитые под завязку пляжи на популярных курортах. Тем не менее, это частично компенсируется уникальными природными достопримечательностями. Больше всего такой отдых подойдет туристам, привыкшим к более экстремальным условиям отдыха. Если вы согласны жить в палатках и у вас есть собственный транспорт, можно запросто путешествовать от точки к точке сразу в нескольких южных областях, вместе с дикими условиями получая потрясающие возможности для покоя. То, что надо для перезагрузки, не правда ли? С другой стороны, если вы привыкли к качественному отдыху за границей и не готовы платить столько же за значительно уступающий ему сервис по-украински, может, стоит пару месяцев подождать и не рваться в отпуск прямо сейчас, а поехать туда, куда вам действительно хочется, когда можно будет.

Марина Григоренко

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