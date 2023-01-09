На прошлой неделе Таиланд решил вернуть сертификаты вакцинации для иностранных туристов, опасаясь наплыва путешественников из Китая.

Таиланд отменил обязательное требование для иностранных туристов иметь при себе доказательство вакцинации от коронавируса всего через несколько дней после его возвращения.

На прошлой неделе власти Таиланда объявили о вступлении в силу с 9 января 2023 года более жестких правил въезда для иностранцев на фоне открытия Китаем границ для международного туризма. Однако после массовых жалоб со стороны местного туристического бизнеса, опасающегося снижения турпотоков, власти утром 9 января объявили об отмене нововведения, пишет Bloomberg.

Как пояснил вице-премьер-министр, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул, решение не вводить новые правила было принято на основании того, что большинство тайцев, а также туристов из Китая и других стран полностью привиты и обладают определенной степенью иммунитета против вируса. Тогда как наличие требования иметь подтверждение вакцинации может отпугнуть их от поездки на отдых в Таиланд.

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При этом местные власти ожидают, что количество туристов, прибывающих в Таиланд, будет продолжать расти, что будет способствовать восстановлению экономики. В этом году страна ожидает прибытия воздушным транспортом от 7 до 10 миллионов одних лишь китайских путешественников. В 2022 году страна привлекла около 11,5 миллионов иностранных гостей по сравнению с 40 миллионами до пандемии в 2019 году, когда почти четверть из них были из Китая. В этом году правительство рассчитывает принять 25 миллионов иностранных туристов.

При этом Таиланд продолжит требовать от путешественников, прибывающих из стран, к которым применяется требование наличия отрицательных результатов ПЦР-тестов при въезде, иметь также соответствующую медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения во время посещения страны.

Китай возобновляет международный туризм

Китай, с которого в декабре 2019 года началась вспышка заболевания COVID-19, после трех лет "нулевой толерантности" к коронавирусу, подразумевающей закрытие границ для международного туризма, с 8 января 2023 года наконец решил открыться для заграничных путешествий.

Этому предшествовали масштабные протесты в Китае в ноябре 2022 года из-за действующих в стране до сих пор жестких карантинных ограничений. Эти протесты стали самым сильным проявлением общественного неповиновения в стране за время пребывания Си Цзиньпиня у власти и совпали с самым медленным ростом экономики почти за полвека. В итоге с начала декабря Китай резко сменил политику, в итоге отменив почти все свои COVID-ограничения.

Вместе с тем, на фоне смягчения ограничений в Китае наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным источников, китайские власти зафиксировали 250 миллионов случаев заражения коронавирусом в первые 20 дней декабря.

В связи с этим целый ряд стран, включая США, Великобританию, Францию и Испанию, заявили, что людям, путешествующим с материкового Китая, перед полетом потребуется предоставить негативные результаты тестирования на COVID-19. Китайские власти выразили протест из-за таких действий.

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