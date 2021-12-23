Для того, чтобы попасть в Болгарию без прохождения самоизоляции, нужно предоставить сертификат о вакцинации, справку о переносе болезни или отрицательный результат теста.

Болгария, которая оставалась закрытой для туристов из Украины с 30 октября 2021 года, с 20 декабря снова открыла границы для всех украинцев.

Это стало возможным после того, как власти Болгарии отнесли Украину к оранжевой зоне, сообщили в МИД Украины.

Условия въезда в Болгарию для туристов из Украины:

сертификат о вакцинации против COVID-19 (признаются все имеющиеся в Украине вакцины)

или сертификат о переносе болезни

или свежий отрицательный результат теста на коронавирус

Лица, которые не предъявят никаких документов по COVID-19, помещаются на 10-дневный карантин. ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген можно сделать не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну. В случае отрицательного результата проведенного исследования карантин считается прекращенным со дня, следующего за днем получения результата.

Читайте такжеСтало известно, куда украинцы собираются ехать на новогодние праздникиДетям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

На территорию страны допускаются без необходимости представления документов о COVID-19 лица, которые перемещаются транзитом через территорию Республики Болгария, в случаях, когда может быть гарантирован немедленный выезд с территории страны.

В то же время, на территории Болгарии все еще действует ряд карантинных ограничений. В частности, 21 октября 2021 года в стране было внедрено требование наличия "зеленого сертификата" для посетителей общественных мест:

ресторанов и кафе

развлекательных заведений

кинотеатров

театров

спортзалов и тренажерных залов

торговых объектов площадью более 300 квадратных метров

Требование предоставления "зеленого сертификата" не будет распространяться на посещение продуктовых магазинов, аптек, банковских учреждений, а также на перемещение общественным транспортом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минтуризма Болгарии рассказали, чем собираются заманивать украинских туристов зимой.