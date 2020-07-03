В частности, речь идет об обеспечении безопасности отдыха в условиях пандемии коронавирус.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условие, которое другие страны должны выполнить для приема украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Читайте такжеУкраинцы стали первыми туристами, посетившими Турцию в условиях пандемии - Чавушоглу

"Вы знаете, у нас, у министров иностранных дел разных стран за последний месяц сформировался очень травматический опыт эвакуации своих граждан из самых городов мира, куда они поехали с туристической целью. И откровенно вам скажу, что повторять этот опыт не хочется. Поэтому Украина ориентируется только на один критерий - это безопасность туристов в стране, месте их отдыха. Другие критерии нас не интересуют", - подчеркнул Кулеба.

Министр сказал, что месяц назад в телефонном разговоре Чавушоглу заверил его, что Турция откроется для украинских туристов и будет гарантировать их безопасность. В частности, Чавушоглу пообещал, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы могли безопасно отдыхать. "И мы ожидаем такой политики от любой другой страны, которая готова принимать украинских туристов и в условиях пандемии", - подчеркнул Кулеба.

При этом, он сказал, что в Анталии принимаются серьезные меры безопасности, чтобы уберечь туристов от заражения.

Как сообщал УНИАН, Кулеба отмечает, что Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинских туристов.

По состоянию на сейчас границы для украинцев, кроме Турции, открыли Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень. В частности, критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на въезд в страны-члены ЕС, учитывают эпидситуации и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. По эпидситуации страны должны отвечать следующим критериям: число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Относительно мер реагирования, учитывается имеющаяся информация о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании и отчетности, а также надежность этой информации.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.