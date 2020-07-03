Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинцев - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинских туристов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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Глава МИД Украины заявил, что прилетел в Анталию самолетом, на котором на отдых летели украинские туристы.
"Мне сказали, что Анталия настолько популярна среди украинцев, что некоторые считают, что это Турция входит в состав Анталии, а не Анталия в состав Турции. И я вас уверяю, что этим летом Турция будет направлением номер один для украинцев, которые захотят путешествовать и провести летний отпуск за рубежом. Мы благодарны нашим турецким партнерам за то, что они не просто открыли свои курорты, возобновили авиаперелеты, а за то, что они при этом еще прилагают очень большие усилия для обеспечения безопасности туристов и защищают их от болезни", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона очень благодарна Турции за эти усилия.
Также Кулеба выразил благодарность Чавушоглу за воплощение программы отдыха в Турции детей украинских военных, погибших на Донбассе.
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