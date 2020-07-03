Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинцев - Кулеба

Глава МИД Украины благодарит Турцию за усилия в целях обеспечения безопасности туристов в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Турция этим летом станет главным направлением для отдыха украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Анталии на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Глава МИД Украины заявил, что прилетел в Анталию самолетом, на котором на отдых летели украинские туристы.

"Мне сказали, что Анталия настолько популярна среди украинцев, что некоторые считают, что это Турция входит в состав Анталии, а не Анталия в состав Турции. И я вас уверяю, что этим летом Турция будет направлением номер один для украинцев, которые захотят путешествовать и провести летний отпуск за рубежом. Мы благодарны нашим турецким партнерам за то, что они не просто открыли свои курорты, возобновили авиаперелеты, а за то, что они при этом еще прилагают очень большие усилия для обеспечения безопасности туристов и защищают их от болезни", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона очень благодарна Турции за эти усилия.

Также Кулеба выразил благодарность Чавушоглу за воплощение программы отдыха в Турции детей украинских военных, погибших на Донбассе.

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