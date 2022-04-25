В компании ожидают, что первые самолеты отправятся из аэропорта "Борисполь" (Киев) в четыре города Европы.

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Первые рейсы запланированы на 30-31 октября. В компании ожидают, что первые самолеты Ryanair отправятся из аэропорта "Борисполь" (Киев) в Вену (Австрия), Рим, Милан (Бергамо, Италия) и Барселону (Испания).

Информации о полетах из других городов Украины пока нет. Рейсы запланированы до конца года, но есть возможность бронирования рейсов на 2023 год.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.

Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещал, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после российского вторжения, когда это будет безопасно.

Как сообщал УНИАН, венгерская авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов на рейсы из Украины. По некоторым европейским направлениям открыто бронирование уже в июле 2022 года.

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