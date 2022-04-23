Доступны несколько направлений из Киева и Одессы.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в системе бронирования снова появились аэропорты в Украине.

По некоторым европейским направлениям открыто бронирование уже в июле 2022 года.

Доступны несколько направлений из Киева и Одессы. Можно забронировать билет из Киева в Вену, Варшаву Рим, Милан, Вильнюс, из Одессы – в Берлин, Рим, Милан и другие города. Ближайшая дата – 4 июля.

Война против Украины: