На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины.
Как сообщается на сайте авиакомпании, в системе бронирования снова появились аэропорты в Украине.
По некоторым европейским направлениям открыто бронирование уже в июле 2022 года.
Доступны несколько направлений из Киева и Одессы. Можно забронировать билет из Киева в Вену, Варшаву Рим, Милан, Вильнюс, из Одессы – в Берлин, Рим, Милан и другие города. Ближайшая дата – 4 июля.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- C начала военного вторжения авиасообщение из Украины было полностью остановлено.