США открывают границы для иностранных туристов. Новые правила вступили в силу 8 ноября.
Об этом пишет ВВС.
Границы открыли для жителей более 30 стран, а именно Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и 26 стран шенгенской зоны.
Для въезда в США при себе необходимо иметь:
- документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
- отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до поездки.
Читайте такжеУкраинские туристы застряли в Турции из-за смерти участника группы: в МИД отреагировалиПри этом придется оставить сою контактную информацию, чтобы в случае необходимости американские власти могли связаться с туристом. В то же время проходить карантин по приезду не надо.
Туристам, которым по каким-то причинам нельзя вакцинироваться, необходимо иметь при себе негативный COVID-тест, сделанный в течение 24 часов перед предъявлением.
Кроме того, путешественникам напомнили, что в США признают следующие вакцины от коронавируса:
- BioNTech/Pfizer;
- Moderna;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Covaxin;
- Sinopharm;
- Sinovac.
Читайте такжеВ Австрии невакцинированным запретят рестораны, парикмахерские и гостиницыНапомним, что запрет на въезд в США из-за коронавируса ввели в начале 2020 года. Он длился 20 месяцев.
Как ранее сообщал УНИАН, 5 ноября послы государств-членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из перечня третьих стран, граждане которых могут осуществлять туристические поездки в ЕС.
В МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.