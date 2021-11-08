Въезд в страну для туристов закрыли еще 20 месяцев назад.

США открывают границы для иностранных туристов. Новые правила вступили в силу 8 ноября.

Об этом пишет ВВС.

Границы открыли для жителей более 30 стран, а именно Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и 26 стран шенгенской зоны.

Для въезда в США при себе необходимо иметь:

документ, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до поездки.

Читайте такжеУкраинские туристы застряли в Турции из-за смерти участника группы: в МИД отреагировалиПри этом придется оставить сою контактную информацию, чтобы в случае необходимости американские власти могли связаться с туристом. В то же время проходить карантин по приезду не надо.

Туристам, которым по каким-то причинам нельзя вакцинироваться, необходимо иметь при себе негативный COVID-тест, сделанный в течение 24 часов перед предъявлением.

Кроме того, путешественникам напомнили, что в США признают следующие вакцины от коронавируса:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Covaxin;

Sinopharm;

Sinovac.

Читайте такжеВ Австрии невакцинированным запретят рестораны, парикмахерские и гостиницыНапомним, что запрет на въезд в США из-за коронавируса ввели в начале 2020 года. Он длился 20 месяцев.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 ноября послы государств-членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из перечня третьих стран, граждане которых могут осуществлять туристические поездки в ЕС.

В МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева