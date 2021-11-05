Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что исключение Украины из "зеленого" списка не означает полного закрытия границ ЕС для украинцев.

Послы стран Европейского союза на заседании 5 ноября 2021 года все же решили исключить Украину из стран "зеленого" списка для путешествий в условиях пандемии.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС из списка безопасных для путешествий стран в условиях COVID-19. Решение будет официально оформлено в начале следующей недели", – сообщил Йозвяк.

В то же время на это сообщение в своем Twitter оперативно отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который отметил, что это еще не означает полного закрытия границ ЕС для путешественников из Украины.

Читайте такжеВ Германии коронавирус второй день подряд бьет рекорды: за сутки более 37 тысяч новых COVID-случаев"После исключения Украины из "зеленого" списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, разговоры о том, что Европейский союз исключит Украину из "зеленого" списка стран для путешествий, ведутся с начала октября этого года, когда как в нашей стране, так и по всему ЕС начала резко ухудшаться ситуация с коронавирусом. Впрочем, около месяца Украине удавалось удерживаться в этом списке.

Тем не менее, ряд стран Европы начал ужесточать условия въезда для граждан Украины еще в начале октября. К примеру, с 11 октября Франция и Германия закрылись для невакцинированных украинцев. С 30 октября для туристов из Украины закрылась Болгария.

Зато Дания 27 октября наоборот упростила условия въезда для украинцев в период пандемии коронавируса.

Автор: Марина Григоренко