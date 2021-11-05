На данный момент странам ЕС рекомендовано открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ.

Министерство иностранных дел Украины сообщило условия, при которых украинские граждане сохранят возможность путешествовать в отдельные страны-члены Европейского Союза после исключения Украины из "зеленого списка".

Как говорится в заявлении МИД Украины, 5 ноября послы государств-членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из перечня третьих стран, граждане которых могут осуществлять несущественные (туристические) поездки в ЕС.

В частности, это решение было принято учитывая текущую эпидемическую ситуацию в Украине и общее ухудшение ситуации в Европе.

"Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне. Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ", – говорится в заявлении.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacВ МИД разъяснили, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвизового режима и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется рекомендациями Совета ЕС относительно временных ограничений на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый список" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возврате той или иной страны в такой перечень.

При этом при принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется следующими критериями:

не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев

не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за предыдущие 7 дней

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней

Кроме того, во внимание также принимается прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев в странах Евросоюза за последнюю неделю выросло на 6% (почти 1,8 миллионов новых случаев), а смертность – на 12%", – говорится в заявлении.

В то же время МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдть противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения.

Также рекомендуется проверять актуальный режим въезда и транзита за рубежом на интерактивной онлайн-карте МИД.

МИД также подготовил ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях в 2021 году.

Обновленная информация об условиях пересечения границы с государствами-членами ЕС также содержится на специализированном сайте Европейской комиссии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виталий Саенко