Министерство иностранных дел Украины сообщило условия, при которых украинские граждане сохранят возможность путешествовать в отдельные страны-члены Европейского Союза после исключения Украины из "зеленого списка".
Как говорится в заявлении МИД Украины, 5 ноября послы государств-членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из перечня третьих стран, граждане которых могут осуществлять несущественные (туристические) поездки в ЕС.
В частности, это решение было принято учитывая текущую эпидемическую ситуацию в Украине и общее ухудшение ситуации в Европе.
"Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне. Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ", – говорится в заявлении.
Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacВ МИД разъяснили, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвизового режима и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется рекомендациями Совета ЕС относительно временных ограничений на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый список" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возврате той или иной страны в такой перечень.
При этом при принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется следующими критериями:
- не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев
- не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за предыдущие 7 дней
- не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней
Кроме того, во внимание также принимается прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.
"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев в странах Евросоюза за последнюю неделю выросло на 6% (почти 1,8 миллионов новых случаев), а смертность – на 12%", – говорится в заявлении.
В то же время МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдть противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения.
Также рекомендуется проверять актуальный режим въезда и транзита за рубежом на интерактивной онлайн-карте МИД.
МИД также подготовил ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях в 2021 году.
Обновленная информация об условиях пересечения границы с государствами-членами ЕС также содержится на специализированном сайте Европейской комиссии.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.