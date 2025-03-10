Исторический центр города представляет собой лабиринт мощеных улиц.

Очаровательный средневековый город на севере Франции может предоставить богатый исторический опыт без толп в высокий сезон этой весной. Об этом пишет Daily Express.

При средней температуре в марте 12 °C этот город является очаровательным вариантом для тех, кто хочет спокойного отдыха, чтобы исследовать захватывающие достопримечательности, насладиться отличной едой и осмотреть достопримечательности без спешки.

Руан, столица региона Нормандия, быстро становится известен как одна из скрытых жемчужин Франции, предлагая идеальное место для тех, кто ищет "прохладный отдых".

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Джоанн Линн, руководитель европейского продукта в Riviera Travel, выделила его как идеальное место для путешествий в межсезонье. Она сказала:

"Во Франции Руан расположен на реке Сена и является столицей региона Нормандия. В это время года средняя температура составляет около 12 градусов по Цельсию, что делает его еще одним подходящим выбором для отдыха. Руан известен своим невероятным собором XIV века с башнями над городом. Здесь также находится Gros Horloge - старейшая часовая башня Франции".

Отмечается, что еще одной важной достопримечательностью Руана является его великолепный собор XIV века, Нотр-Дам-де-Руан, возвышающийся над городом своими готическими шпилями.

Знаменитый Клодом Моне, собор является чудом архитектуры с замысловатыми фасадами и потрясающими витражами, которые демонстрируют богатую историю города.

"Для любителей истории Руан предлагает много интересного для изучения, так как он, как известно, связан с Жанной д'Арк, и вы можете посетить место, где она была сожжена на костре в 1431 году, и впечатляющую церковь Жанны д'Арк", - сказано в статье.

Музей изящных искусств демонстрирует множество художественных сокровищ, коллекция которых охватывает работы от эпохи Возрождения до современных работ.

Интересно, что исторический центр города представляет собой лабиринт мощеных улиц, на каждой из которых выстроились фахверковые дома, необычные магазинчики и симпатичные маленькие кафе, где подают классическую французскую выпечку, а также региональные деликатесы, такие как традиционные бриоши Ле-Васт.

Новости туризма

Под известняковыми скалами и всего в нескольких минутах езды от захватывающего дух ущелья дю Вердон, деревня Мустье-Сент-Мари во Франции выглядит как нечто из сказки.

С ее очаровательными каменными домами, каскадными водопадами и золотой звездой, подвешенной высоко над ее крышами, эта провинциальная жемчужина часто считается одной из самых красивых деревень Франции.

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